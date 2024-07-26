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位在中山區的忠泰樂生活是去年開始試營運的新景點，這座購物中心不僅是購物愛好者的天堂，更是藝術愛好者的必訪之地。位於三樓的Uncanny空間，近期有忠泰美術館從本館展覽延伸推出的衛星展區，是喜愛藝術的你絕對不能錯過的台北室內景點。不過，忠泰美術館在NOKE無常駐空間，僅為特殊期間合作才於三樓展出哦！
忠泰美術館
地址：台北市大安區市民大道三段178號
營業時間：10:00–18:00，週一休館
台北室內景點：teamLab共創！未來園
日本東京超人氣的光影展覽 teamLab 睽違兩年後又回來台北啦！這次的展覽一樣是在士林的臺灣科學教育館舉辦，並以「共創」為核心概念，融合互動性和色彩繽紛的作品，打造一個適合各年齡層共同體驗的趣味展覽。在這裡，你可以徜徉於蔚藍海洋、恣意翱翔於空中，開啟創意腦洞，盡情玩耍，享受前所未有的創意之旅。無論是親子同樂還是朋友聚會，「teamLab 共創！未來園」都將帶你走進一個充滿驚喜與創意的奇幻世界。
teamLab 共創！未來園
地址：臺北市士林區士商路189號（臺灣科學教育館七樓特展區）
展覽日期：2024/6/14(五)-2024/10/13(日)；8/20(二)休館
展覽時間：非暑假之平日：09:00-17:00；假日及暑假(7/1~8/29)：09:00-18:00
售票網站
台北室內景點：寶可夢中心台北
你也是樂愛捕捉寶可夢的訓練師嗎？那麼就不能不來位在信義新光三越的寶可夢中心朝聖一下吧！寶可夢中心台北雖然範圍不大，但有著各式超好拍的寶可夢佈景，還有可愛的寶可夢玩偶、零食、卡牌與遊戲，不定期還有出特別版的特典卡活動，絕對能讓粉絲們逛到失心瘋。這裡雖然平日不用排隊就能直接進來，但為了控制週末的人潮，要先至新光三越信義新天地 A11 入口指定場所領整理券，再依照券上的時間前往喔！建議大家可以提前去領券後，先到附近晃晃等時間。
寶可夢中心台北
地址：台北市信義區松壽路110號 11號 新光三越台北信義新天地A11 3F
營業時間：週日到週四11:00–21:30；週五週六11:00–22:00
台北室內景點：Roller186滑輪場 小巨蛋館
週末想運動就來滑輪場溜直排輪吧！大魯閣集團旗下的「Roller186」滑輪場從去年七月進駐台北小巨蛋後，就以「迷幻太空」為主題，結合吸睛視覺設計和經典滑輪運動，成為最新的台北溜冰聖地。科幻風的裝潢讓這裡不僅是是全新的休閒運動體驗，更是拍照打卡的好去處。除此之外，Roller186 小巨蛋店貼心的將場區分為了新手練習區和星際探索區兩大區域，不管你是新手還是老手，都能在這裡找到滑輪的樂趣！
Roller186 小巨蛋店
地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓
營業時間：週一至週五10:00–22:00；週六日09:00–22:00
台北室內景點：吉祥道
已經逛膩新光三越與遠東百貨等大型百貨公司了嗎？那就來今年在信義新開幕的文青百貨「吉祥道」逛逛吧！為了配合建案而推出的期間限定百貨「吉祥道」與各大台灣本土品牌合作，進駐了包含萬秀洗濯實驗室、好島集果嶼永續概念店、龍鳳堂餅舖與紅氣球書屋等在地店家，包辦你的食、衣、住、樂等四大生活面向，開幕後也有不少專櫃品牌陸續進駐，還有不定期的特色活動，絕對是放假休閒的最佳去處。
吉祥道
地址：台北市信義區永吉路17號
營業時間：每日11:00–21:00
台北室內景點：袖珍博物館
台北中山區的袖珍博物館，成立於1997年，是亞洲首座專門收藏當代袖珍藝術品的博物館。館內展示了來自世界各地的一流作品，包括精緻的娃娃屋和夢幻屋盒，所有展品都按1:12比例微縮，讓人驚嘆於其細膩與逼真。除了收藏了兩百多件世界級作品的「袖珍常設典藏」展區外，還有不定期的「期間限定特展」。在紀念品區更能買到精緻的材料包，讓你自己做出專屬的袖珍屋。絕對是袖珍藝術愛好者不可錯過的寶地。
袖珍博物館
地址：台北市中山區建國北路一段96號B1
營業時間：週二到週日 10:00–18:00，週一休館
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原文出處 : ReadyGo 2024最新台北室內景點：避暑又避雨的約會行程推薦
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