梁詠琪重遊〈膽小鬼〉拍攝地 26年前美照曝光「根本沒有變化」
今（26）日、明日即將在台開唱的香港歌手梁詠琪，昨（25）日在社群平台上曬出一組出沒於地鐵上的照片，同時與昔日經典曲〈膽小鬼〉的舊照做對比，回憶曾經的自己，照片PＯ出後不止讓歌迷驚呼根本凍齡，也一起在演唱會前重溫26年前的點滴。
記者史平旭／綜合報導
出道近30年的梁詠琪在演唱會《時間遇上我們 專屬的特別》台北場的前夕，PO出一組在倫敦地鐵上拍攝的照片，照片上她穿著簡約，悠閒倚靠在倫敦地鐵上，同時曬出26年前〈膽小鬼〉的宣傳照做對比，梁詠琪寫下：「翻到今年6月底女兒Sofia在underground幫我拍的照片中，有種似曾相識的感覺，回想起來也是26年前的膽小鬼了！」直接給歌迷來了一波「回憶殺」。
此外，梁詠琪感嘆女兒間接帶自己和歌迷坐上了時光的列車卻渾然不知，且這些回憶只有自己和聽過這張專輯的人才能體會。看到如今的照片和將近30年的照片做對比，粉絲也忍不住直呼：「根本沒差多少」、「這個造型太經典！」
梁詠琪同時也被粉絲譽為「凍齡女神」，今年48歲的她也曾大方分享自己保持身材與容貌的方法，除了保持運動的好習慣外，注重飲食也是祕訣之一。不過，長年堅持保養的梁詠琪也真誠地鼓勵歌迷，人本來就有生老病死，不用刻意把歲月的流逝放大，臉上有痕跡是很正常的事，希望粉絲不要因容貌而產生沒必要的焦慮。