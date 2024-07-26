2024巴黎奧運開幕式破天荒在塞納河上舉行！中華隊排在74順位進場

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根據奧運官方統計，開幕式預計在台灣時間27日星期六，凌晨1點30分開始，中華隊預計2點25分登船，下船3點55分，整個開幕式預計在凌晨5點15分結束。
本屆奧運破天荒在室外舉辦，且選在塞納河（River Seine）上舉行，各國選手將搭船進場，並舉著國旗在河畔上遊行，由於在室外舉辦，也確定創下史上最多觀眾紀錄，官方統計能容納約60萬人。
法國內政部長達馬南先前表示，在巴黎就部署了4.5萬名警力及憲兵隊，重大犯罪事件減少，還有近2萬名跨國合作的維安人員，避免恐怖事件發生。
中華隊參加巴黎奧運開幕式名單：
團本部：
張煥禎總領隊
夏淑蓉副總幹事
林雅婷安全官
林瀛洲醫療長
孫淑芬競賽督導
高馥淇秘書
項目、教練選手名單
游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練
拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練
桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練
霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練
田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練
擊劍：陳奕通、王三財教練
體操：丁華恬、蔡恆政教練
輕艇：張筑涵、吳少璿
羽球：戴資穎（女掌旗）、葉宏蔚、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練
網球：謝淑薇、謝政瀛教練
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