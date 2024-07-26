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2024巴黎奧運開幕式破天荒在塞納河上舉行！中華隊排在74順位進場

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，不過現場還是有很多瓶罐，留在河道上。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，不過現場還是有很多瓶罐，留在河道上。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

戴資穎掌旗！2024法國巴黎奧運即將在（27）日深夜1:30分登場，法國已經推派4.5萬名警力在塞納河上最後巡邏，對於奧運史無前例的開幕式即將登場。這是奧運百年歷史上第一次，首度開幕式不在體育場內，改到河上進行，運動員進場方式也從徒步變成搭船。奧運所有206隊代表團分成85船，中華隊排在第74船，跟另外三國同船，包含塔吉克、坦尚尼亞跟查德。中華隊2點25分登船，下船3點55分，整個開幕式預計在台灣時間凌晨5點15分結束。

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百年歷史第一次　奧運河上舉行儀式

根據奧運官方統計，開幕式預計在台灣時間27日星期六，凌晨1點30分開始，中華隊預計2點25分登船，下船3點55分，整個開幕式預計在凌晨5點15分結束。

本屆奧運破天荒在室外舉辦，且選在塞納河（River Seine）上舉行，各國選手將搭船進場，並舉著國旗在河畔上遊行，由於在室外舉辦，也確定創下史上最多觀眾紀錄，官方統計能容納約60萬人。

法國內政部長達馬南先前表示，在巴黎就部署了4.5萬名警力及憲兵隊，重大犯罪事件減少，還有近2萬名跨國合作的維安人員，避免恐怖事件發生。

中華隊參加巴黎奧運開幕式名單：

團本部：

張煥禎總領隊

夏淑蓉副總幹事

林雅婷安全官

林瀛洲醫療長

孫淑芬競賽督導

高馥淇秘書


項目、教練選手名單

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練

拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練

桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練

田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練

擊劍：陳奕通、王三財教練

體操：丁華恬、蔡恆政教練

輕艇：張筑涵、吳少璿

羽球：戴資穎（女掌旗）、葉宏蔚、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練

網球：謝淑薇、謝政瀛教練

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運將在塞納河舉辦水上開幕式，到時候將有100多艘船，載著選手和官員航行塞納河出場，觀眾也同時可以一飽巴黎塞納河風情。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運將在塞納河舉辦水上開幕式，到時候將有100多艘船，載著選手和官員航行塞納河出場，觀眾也同時可以一飽巴黎塞納河風情。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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