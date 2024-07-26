奧運籃球／霍華德、卡森斯看好美國男籃奪金！魔獸直言：有冠軍相

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霍華德過去曾在2008年北京奧運拿過金牌，卡森斯則在2016年里約奧運奪金過，兩人都曾是美國男籃的一員，也是這支球隊完成奧運4連霸之旅的重要成員。今天在記者會上，他們聊到對今年這支巴黎奧運美國男籃代表隊的想法，兩人都認為奪金應該不是問題。
霍華德表示，美國隊應該能奪冠，不過塞爾維亞、法國等隊的實力也相當堅強，肯定會成為前者的勁敵，「就整體而言毫無疑問，美國隊相當具有冠軍相。不過這些比賽都是在凌晨才能看，所以晚上黃金時段請大家鎖定TAT。」
而卡森斯則回答得更斬釘截鐵，「毫無疑問美國隊能拿下金牌，雖然那些球隊都是強大的勁敵，美國隊可以張開眼睛看看其他國家籃球的發展，但是毫無疑問美國隊會拿下冠軍。」
本屆巴黎奧運男籃項目小組賽，將在台灣時間27日開打，首場比賽由澳洲對上西班牙，而C組的美國男籃首戰是在28日，對手是歐洲強權塞爾維亞。
TAT賽事即將開打 霍華德盼球迷踴躍進場
TAT賽事將在27日開打，霍華德所效力的臺灣野馬也將和香港黑龍進行交手，霍華德說：「感謝今天大家來參加記者會，很開心看到大家能風雨無阻來到這裡，同時也很高興明天能有機會帶給大家精彩的比賽內容，我十分很想念台灣。」
霍華德說，自己十分期待能和卡森斯及庫克，在比賽中展現天賦，當初選擇台北作為TAT的其中一站，也是因為感受到球迷的支持和熱情。
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