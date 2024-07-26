出門上班該開車或駛船？中彰沒放颱風假被罵爆　盧秀燕這麼答

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王惠美一早貼出早安圖，指尚有部份路段仍積水，上班行車請注意安全，引爆網友怒火，批評她故意討罵。由於淹水區域多在南彰化和鹿港地區，多人貼出村莊周圍一片汪洋的畫面，問「我該開車還是開船上班？」「火車還停駛怎麼準時上班？」「外面狂風暴雨」、「縣長懂大夜班的苦嗎」、「積水如果在彰化縣政府，說不定就放假了」。
盧秀燕臉書留言也是抱怨連連，「風比前兩天還大，台中人命真不值錢」、「風這麼大騎車是要我們被吹走嗎」、「請市長媽媽明天騎機車到市政府上班，體驗台灣大道的熱情」、「風到大很可怕，樹還一排全倒，到底為什麼不放颱風假？」
中部平地雨勢原在今天凌晨暫歇，天亮後又開始下，大部份民眾上班的7點到9點更是風強雨大，台中街頭道路到處是來不及清走的斷裂樹枝。車輛行走相當危險。不過當盧秀燕上午10點到北屯視察時，雨勢已經很小；11點到沙鹿時，陽光還一度露臉。
盧秀燕受訪時，被問到今天為什麼不放颱風假？她表示颱風越來越遠，「我們距離要放颱風假的標準很遠，從彰化以北大概都沒有辦法，不好意思。」她指出除了山區和平一帶，台中市目前看起來還好，且天氣有點放晴了，天佑台中市民。盧秀燕說完不久，台中又開始下雨，所幸雨勢時大時小，不致釀災。
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