網傳7/26高雄停班課圖卡　高市府急發公告澄清：將追究假訊息責任

出門上班該開車或駛船？中彰沒放颱風假被罵爆　盧秀燕這麼答

▲台中市環保局人員一早冒雨清除被吹斷的路樹枝葉。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
▲台中市環保局人員一早冒雨清除被吹斷的路樹枝葉。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）

記者顏幸如／台中報導

以往颱風假都同步的中彰投，今天罕見不同調，宣佈正常上班課的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美，臉書都被不滿的民眾洗版。南彰化淹水嚴重，民眾po汪洋的出門照問王惠美「我該開車還是開船？」台中市到處是被吹斷的樹枝，機車族上班忙著躲閃，但盧秀燕受訪時，剛好陽光探頭，她表示距放颱風假的標準很遠，「從彰化以北大概都沒有辦法，不好意思」。

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▲彰化縣長王惠美的早安圖惹怒無法出門上班的縣民。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.07.26）
▲彰化縣長王惠美的早安圖惹怒無法出門上班的縣民。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.07.26）
凱米颱風中心遠離台灣本島，但颱風尾仍夾帶大量風雨，以往因生活圈相同，放不放颱風假都統一的中彰投3縣市，今（26）日罕見不同調，南投繼續全縣停班課、台中只有和平區停班課、彰化全部正常上班課。由於一早上班尖峰時刻，中彰雨勢正大，盧秀燕和王惠美的臉書被不滿的網友狂洗版。

王惠美一早貼出早安圖，指尚有部份路段仍積水，上班行車請注意安全，引爆網友怒火，批評她故意討罵。由於淹水區域多在南彰化和鹿港地區，多人貼出村莊周圍一片汪洋的畫面，問「我該開車還是開船上班？」「火車還停駛怎麼準時上班？」「外面狂風暴雨」、「縣長懂大夜班的苦嗎」、「積水如果在彰化縣政府，說不定就放假了」。

▲民眾在王惠美臉書貼出住家附近淹水照，問「出門上班該開船還是開車」。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.07.26）
▲民眾在王惠美臉書貼出住家附近淹水照，問「出門上班該開船還是開車」。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.07.26）
盧秀燕臉書留言也是抱怨連連，「風比前兩天還大，台中人命真不值錢」、「風這麼大騎車是要我們被吹走嗎」、「請市長媽媽明天騎機車到市政府上班，體驗台灣大道的熱情」、「風到大很可怕，樹還一排全倒，到底為什麼不放颱風假？」

中部平地雨勢原在今天凌晨暫歇，天亮後又開始下，大部份民眾上班的7點到9點更是風強雨大，台中街頭道路到處是來不及清走的斷裂樹枝。車輛行走相當危險。不過當盧秀燕上午10點到北屯視察時，雨勢已經很小；11點到沙鹿時，陽光還一度露臉。

▲盧秀燕到沙鹿視察時，地面已經半乾。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
▲盧秀燕到沙鹿視察時，地面已經半乾。（圖／台中市政府提供，2024.07.26）
盧秀燕受訪時，被問到今天為什麼不放颱風假？她表示颱風越來越遠，「我們距離要放颱風假的標準很遠，從彰化以北大概都沒有辦法，不好意思。」她指出除了山區和平一帶，台中市目前看起來還好，且天氣有點放晴了，天佑台中市民。盧秀燕說完不久，台中又開始下雨，所幸雨勢時大時小，不致釀災。

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