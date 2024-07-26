謝淑薇不參加奧運開幕儀式！中華隊臨時換人　李洋、曹家宜遞補

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謝淑薇過去曾參加過2016年里約奧運，但是不滿奧會可能偏袒「詹家姊妹」事件，因此選擇退賽，不過謝淑薇這次為了參加法國巴黎奧運，展現出「積極度」，因此不參加開幕式，可能也是預想之中。
本屆奧運破天荒在室外舉辦，且選在塞納河（River Seine）上舉行，不過前一天塞納河還有瓶瓶罐罐在河上漂著，讓人擔心水質問題。
法國內政部長達馬南先前表示，在巴黎就部署了4.5萬名警力及憲兵隊，希望讓重大犯罪事件減少，還有近2萬名跨國合作的維安人員，避免恐怖事件發生。
謝淑薇之前跟搭擋曹家宜為了備戰巴黎奧運，前往布拉格女網賽「熱身」，不但連闖兩關，第3種子「謝曹配」為了趕往2024巴黎奧運暖身適應場地，小薇組合提前在四強退賽。
中華隊參加巴黎奧運開幕式名單（更新版）：
團本部：
張煥禎總領隊
夏淑蓉副總幹事
林雅婷安全官
林瀛洲醫療長
孫淑芬競賽督導
高馥淇秘書
項目、教練選手名單
游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練
拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練
桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練
霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練
田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練
擊劍：陳奕通、王三財教練
體操：丁華恬、蔡恆政教練
輕艇：張筑涵、吳少璿
羽球：戴資穎（女掌旗）、葉宏蔚（改成李洋）、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練
網球：謝淑薇（改為曹家宜）、謝政瀛教練
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