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謝淑薇不參加奧運開幕儀式！中華隊臨時換人　李洋、曹家宜遞補

▲謝淑薇原本要參加巴黎奧運開幕儀式，但臨時更動，改由搭檔曹家宜出發，羽球李洋也遞補出席。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇原本要參加巴黎奧運開幕儀式，但臨時更動，改由搭檔曹家宜出發，羽球李洋也遞補出席。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

謝淑薇不參加奧運開幕儀式了！2024法國巴黎奧運即將在台灣時間（27）日深夜1:30分登場，這是奧運百年歷史上第一次，首度開幕式不在體育場內，中華奧會緊急通知，因為謝淑薇、葉宏蔚因故無法參加，改由生涯「最後一舞」的羽球好手李洋、以及第一次打奧運的網球女將曹家宜出馬，讓人有點意外，但若是運動員有傷勢，或是另外有狀況，也可能因此換人。根據奧運官方統計，開幕式預計在台灣時間27日星期六，凌晨1點30分開始，中華隊預計2點25分登船，下船3點55分，整個開幕式預計在凌晨5點15分結束。

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謝淑薇不參加　可能為治療傷勢

謝淑薇過去曾參加過2016年里約奧運，但是不滿奧會可能偏袒「詹家姊妹」事件，因此選擇退賽，不過謝淑薇這次為了參加法國巴黎奧運，展現出「積極度」，因此不參加開幕式，可能也是預想之中。

本屆奧運破天荒在室外舉辦，且選在塞納河（River Seine）上舉行，不過前一天塞納河還有瓶瓶罐罐在河上漂著，讓人擔心水質問題。

法國內政部長達馬南先前表示，在巴黎就部署了4.5萬名警力及憲兵隊，希望讓重大犯罪事件減少，還有近2萬名跨國合作的維安人員，避免恐怖事件發生

謝淑薇之前跟搭擋曹家宜為了備戰巴黎奧運，前往布拉格女網賽「熱身」，不但連闖兩關，第3種子「謝曹配」為了趕往2024巴黎奧運暖身適應場地，小薇組合提前在四強退賽。

中華隊參加巴黎奧運開幕式名單（更新版）：

團本部：

張煥禎總領隊

夏淑蓉副總幹事

林雅婷安全官

林瀛洲醫療長

孫淑芬競賽督導

高馥淇秘書


項目、教練選手名單

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練

拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練

桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練

田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練

擊劍：陳奕通、王三財教練

體操：丁華恬、蔡恆政教練

輕艇：張筑涵、吳少璿

羽球：戴資穎（女掌旗）、葉宏蔚（改成李洋）、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練

網球：謝淑薇（改為曹家宜）、謝政瀛教練

▲「台灣一姊」謝淑薇日前聯手波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski），奪下溫網混雙冠軍，個人累積9座大滿貫金盃，並在個人臉書開心發文。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）
▲「台灣一姊」謝淑薇日前聯手波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski），奪下溫網混雙冠軍，個人累積9座大滿貫金盃，並在個人臉書開心發文。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）
▲謝淑薇正式提報巴黎奧運人選，選擇由目前女雙世界排名153名的20歲小將曹家宜出馬搭擋。（圖／網協提供）
▲謝淑薇正式提報巴黎奧運人選，選擇由目前女雙世界排名153名的20歲小將曹家宜出馬搭擋。（圖／網協提供）
▲羽球黃金男雙「麟洋配」李洋，宣布今年打完就退休。（圖／國訓中心提供）
▲羽球黃金男雙「麟洋配」李洋，宣布今年打完就退休，這次巴黎奧運是他「最後一舞」。（圖／國訓中心提供）

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