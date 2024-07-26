依依離婚接受「X友關係」！小10歲對象見前夫條件怕養不活她
「雙胞胎女星」依依（蔡依伶）去年宣布與結婚10年的老公史丹利結束婚姻，恢復單身的她身邊不乏追求者，近來她在節目《11點熱吵店》中大方透露接受開放式性關係，坦言已經有過一次婚姻，現在只求快樂戀愛就好，而許多追她的小男生，都會怕養不活她，她也藉此機會澄清，「不用幫我養小孩！」開玩笑說只要長得帥，有點肌肉就可以。
記者李欣容／台北報導
依依在節目中分享恢復單身後想法也改變，其中一條接受開放式性關係，讓主持人沈玉琳不好意思念出口，依依解釋，「我沒有要徵X友，只是以前婚姻9年之間，我沒有跟任何一個男生私聊過，而且我已經有過家庭，沒有一定要有家庭的感覺，以前結婚會覺得要規劃適合家庭對象，但現在不用考慮這些條件，只要開心，有戀愛的感覺就可以了。」
沈玉琳又問，所以沒有感情，只有身體上的關係可以嗎？依依表示只是她的道德觀上理解這件事情，但因為衛生問題，她還無法接受，「我自己會想很多，會有潔癖。」何妤玟開玩笑喊，「明年潔癖就會消失了啦！」
依依透露目前追求她的對象最小有跟她相差10歲，但對方都會擔心養不起她和她的三個小孩，依依都要一直解釋，不用替她養小孩，尤其過去的新聞都寫她前夫家很有錢，對象都會擔心她無法住小房子，適應「一般人」的生活。
沈玉琳提及現在一般人的房子普遍是25坪，50坪就叫大房子，讓依依震驚，就連Melody都問，「是扣掉公設嗎？」沈玉琳說，「就是權狀上，你們都是一夥的！不知民間疾苦。」惹眾人大笑。