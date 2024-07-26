大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4再贏巨人

霍華德關注颱風災情！呼籲球迷注意安全　想帶卡森斯、庫克逛夜市

▲已經對台灣熟門熟路的霍華德直言要帶另外兩位朋友去逛夜市，同時他也關心凱米颱風造成的災情，提醒明天來看球的球迷，要注意人身安全。（圖／記者黃建霖攝）
▲已經對台灣熟門熟路的霍華德直言要帶另外兩位朋友去逛夜市，同時他也關心凱米颱風造成的災情，提醒明天來看球的球迷，要注意人身安全。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站賽程預計從7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）這次帶著另外兩位NBA球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）一起來參賽。已經對台灣熟門熟路的霍華德直言要帶另外兩位朋友去逛夜市，同時也提醒明天來看球的球迷，要注意人身安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
霍華德睽違2年再度重返台灣打球　想帶隊友去逛夜市

TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊與會，其中由霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的臺北野馬隊賽程都安排在每日的第3場比賽，27日首戰對上香港黑龍，也將是霍華德睽違2年再度重返台灣打球。

由於前兩天凱米颱風侵襲台灣，因此這次記者會和賽程都有受到影響，庫克表示自己雖然昨天就抵達台灣，不過還沒什麼機會好好逛逛，只和卡森斯一起簡單用餐，也表示希望之後有機會遊覽台灣風光。」

霍華德則表示，自己會確保身邊兩位球員都會和他一起站上球場，另外在賽場下的時間也會帶他們去夜市走走，「大家可以多滑我的IG，我會告訴你們我會去哪裡，不過最重要的是在球場上打出好內容，滿足球迷。」

霍華德擔心粉絲　呼籲大家來看球注意安全

對於這次颱風的威力，3位搭機來台的球星都略有體會，霍華德心繫粉絲，直言：「我知道這次颱風造成了一些狀況，過去我在台灣也體會過地震，知道台灣會受到一些天災影響。提醒大家，來看球時要注意人身安全。」

霍華德強調，這不會是自己最後一次來台灣，他說自己是三人中年紀最大的一人，如果灌籃灌不了可能改用上籃，但在其他方面一定會盡力展現給大家看。

奧運籃球／霍華德、卡森斯看好美國男籃奪金！魔獸直言：有冠軍相

TAT開打！霍華德睽違2年再度重返台灣打球　27日首戰對決香港黑龍

凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生