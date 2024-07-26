霍華德關注颱風災情！呼籲球迷注意安全　想帶卡森斯、庫克逛夜市

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TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊與會，其中由霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的臺北野馬隊賽程都安排在每日的第3場比賽，27日首戰對上香港黑龍，也將是霍華德睽違2年再度重返台灣打球。
由於前兩天凱米颱風侵襲台灣，因此這次記者會和賽程都有受到影響，庫克表示自己雖然昨天就抵達台灣，不過還沒什麼機會好好逛逛，只和卡森斯一起簡單用餐，也表示希望之後有機會遊覽台灣風光。」
霍華德則表示，自己會確保身邊兩位球員都會和他一起站上球場，另外在賽場下的時間也會帶他們去夜市走走，「大家可以多滑我的IG，我會告訴你們我會去哪裡，不過最重要的是在球場上打出好內容，滿足球迷。」
霍華德擔心粉絲 呼籲大家來看球注意安全
對於這次颱風的威力，3位搭機來台的球星都略有體會，霍華德心繫粉絲，直言：「我知道這次颱風造成了一些狀況，過去我在台灣也體會過地震，知道台灣會受到一些天災影響。提醒大家，來看球時要注意人身安全。」
霍華德強調，這不會是自己最後一次來台灣，他說自己是三人中年紀最大的一人，如果灌籃灌不了可能改用上籃，但在其他方面一定會盡力展現給大家看。