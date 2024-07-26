梁詠琪隔3個月再開唱！曝歌單藏「大魔王」：26年第一次唱現場
女神梁詠琪將在今、明兩日（26、27日）於台北Legacy開唱，由於她4月才在台北小巨蛋舉辦過演唱會，這次時隔3個月再開唱，不免讓人好奇2場演唱會的差異。她今日受訪透露，這次會唱很多以前從沒唱過的歌曲，其中有一首歌還是大魔王，她在1998年錄音之後，從來沒有在現場唱過，因為年輕時無法理解歌曲意境，直到現在才愛上這首歌。
記者朱祖儀／台北報導
梁詠琪透露，雖然這次演唱會和4月小巨蛋僅隔3個月，但歌單完全不一樣，這次都是唱在小巨蛋沒唱到的歌曲。她也說很久沒有舉辦小型的演唱會，和歌迷距離很近，這場的歌迷不畏風雨，還願意陪她一起站2個小時，感覺是真愛，所以也準備了親手做的陶藝作品，想要送給幸運的歌迷。她也說4月在小巨蛋時，還想說要等3個月後才開唱，沒想到時間過這麼快。
至於這次歌單有許多沒唱過的歌曲，也讓人好奇是否有大魔王？梁詠琪表示，有一首歌叫〈很高興〉，她1998年錄完音之後從來沒有唱過，因為當時對這首歌沒有感覺，覺得很滄桑又豁然，對於年輕的她來說有點太深奧，直到現在26年過去，才驚覺這首歌很有意境，另外也有3、4首歌是從沒唱過的歌曲。
梁詠琪也說，之所以會想要舉辦小型演唱會，是因為之前在小巨蛋開唱雖然很過癮，但覺得歌迷都很遠。之前有一次演唱會，她還拿望遠鏡看觀眾，發現3樓有一個歌迷在山頂賣力揮手合唱，才讓她燃起辦這場演唱會的念頭。她也透露，明天好姐妹李心潔和許茹芸會到場觀看演唱會，不過老公因為要照顧女兒，所以不會到場。