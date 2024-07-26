直擊／颱風肆虐「國稅局倒了」！眾人超嗨：免繳稅了　勘查結果曝

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細看之下，照片中「財政部高雄國稅局」的招牌斷落於地上，原來是因為強風導致招牌斷裂，一旁還圍起封鎖線以策安全。而該地點其實就是在高雄市苓雅區廣州一街的高雄國稅局總局，而矗立招牌的該區域為三角窗位置的花圃，昨日的超強風勢，不僅大樹、路旁機車都已倒塌，更遑論此招牌。而記者今日下午實際到現場勘查，該招牌已拆除，僅剩底座。
因高雄國稅局等政府機關都還在停班中，記者到對面的便利超商詢問，店員表示，招牌的確是昨（25）日被風吹倒的，但昨天風大雨大，直到今天早上才看到有工作人員來處理，確切時間不確定，但是看到現場有人拍照存證，並將之移走。
事實上，高雄昨（25）日計有1004處淹水，最深一度達150公分。高雄市府也已公布救助方案，受災戶淹水超過50公分，每戶救助1.5萬元，住屋因災致毀損達不堪居住，每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。
災害過後若市民有以下受災情形，可於30日內依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定向各區公所申請災害救助，補助內容簡述如下：
1、因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元。
2、住屋室內淹水超過50公分：每戶救助1萬5000元。
3、住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。
4、住屋因災致毀損未達不堪居住：限定低收入戶及中低收入戶市民，每戶救助1萬5000元。
5、住屋因土石流入自室內樓地板起算達三十公分或面積達二分之一者：每戶救助1萬5000元。
另外，記得申請災損減稅災損減稅3步驟：
1、拍照存證：第一時間先拍照保存證據。
2、檢附損失清單及相關證明文件。
3、申請減免：依規定向所在地國稅局或地方稅稽徵機關