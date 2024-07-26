凱米颱風26日停班停課！嘉義、台南、高屏逆轉放假　8縣市連放3天

直擊／颱風肆虐「國稅局倒了」！眾人超嗨：免繳稅了　勘查結果曝

▲網路瘋傳「國稅局倒了」的照片，財政部高雄國稅局的招牌掉落於地面上，原來是因為強風導致招牌斷裂，今（26）日記者實際到現場勘查，招牌已不在。（圖／翻攝畫面）
▲網路瘋傳「國稅局倒了」的照片，財政部高雄國稅局的招牌掉落於地面上，原來是因為強風導致招牌斷裂，今（26）日記者實際到現場勘查，招牌已不在。（圖／翻攝畫面）

記者葉盛耀/綜合報導

凱米颱風襲台，尤以高雄堪稱重災區，不僅強風暴雨，更有多處淹水，昨（25）日民眾瘋傳高雄各地災情照片與影片，其中更有一張名為「國稅局倒了」的照片，眾人還開玩笑說「那是不是不用繳稅了？」，照片中「財政部高雄國稅局」招牌掉落於地面上，原來是因為強風導致招牌斷裂。而今（26）日《NOWnews今日新聞》記者實際到現場勘查，該招牌已拆除，僅剩底座。

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凱米襲台，強大威力讓南部民眾一連放了三天颱風假，昨（25）日因外圍環流影響，加上又逢年度大潮，重創南部地區，尤以高雄影響最為嚴重，昨日一早，民眾就瘋傳高雄災情的照片與影片，其中更有一張名為「國稅局倒了」的照片。

▲昨天下午高雄多處淹水，圖為汪洋中的小北百貨大裕店，位在明誠一路。（圖／翻攝畫面）
▲昨天高雄風大雨大，導致多處淹水，圖為汪洋中的小北百貨大裕店，位在明誠一路。（圖／翻攝畫面）
細看之下，照片中「財政部高雄國稅局」的招牌斷落於地上，原來是因為強風導致招牌斷裂，一旁還圍起封鎖線以策安全。而該地點其實就是在高雄市苓雅區廣州一街的高雄國稅局總局，而矗立招牌的該區域為三角窗位置的花圃，昨日的超強風勢，不僅大樹、路旁機車都已倒塌，更遑論此招牌。而記者今日下午實際到現場勘查，該招牌已拆除，僅剩底座。

▲記者實地勘察，同樣的角度、位置，目前已清除該倒塌的招牌，僅剩底座。（圖／記者葉盛耀攝）
▲記者實地勘察，同樣的角度、位置，目前已清除該倒塌的招牌，僅剩底座。（圖／記者葉盛耀攝）
因高雄國稅局等政府機關都還在停班中，記者到對面的便利超商詢問，店員表示，招牌的確是昨（25）日被風吹倒的，但昨天風大雨大，直到今天早上才看到有工作人員來處理，確切時間不確定，但是看到現場有人拍照存證，並將之移走。

▲財政部高雄國稅局總局位在高雄市苓雅區廣州一街。（圖／記者葉盛耀攝）
▲財政部高雄國稅局總局位在高雄市苓雅區廣州一街。（圖／記者葉盛耀攝）
事實上，高雄昨（25）日計有1004處淹水，最深一度達150公分。高雄市府也已公布救助方案，受災戶淹水超過50公分，每戶救助1.5萬元，住屋因災致毀損達不堪居住，每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。

災害過後若市民有以下受災情形，可於30日內依據「高雄市災害救助金核發辦法」規定向各區公所申請災害救助，補助內容簡述如下：

1、因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元。

2、住屋室內淹水超過50公分：每戶救助1萬5000元。

3、住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元。

4、住屋因災致毀損未達不堪居住：限定低收入戶及中低收入戶市民，每戶救助1萬5000元。

5、住屋因土石流入自室內樓地板起算達三十公分或面積達二分之一者：每戶救助1萬5000元。

另外，記得申請災損減稅災損減稅3步驟：

1、拍照存證：第一時間先拍照保存證據。
　
2、檢附損失清單及相關證明文件。
　
3、申請減免：依規定向所在地國稅局或地方稅稽徵機關

▲凱米颱風災損減稅3步驟。（圖／財政部提供）
▲凱米颱風災損減稅3步驟。（圖／財政部提供）

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