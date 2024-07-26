勇士上周交易被喊停！Draymond Green投「否決票」　本人解釋原因

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在前NBA球員Jeff Teague主持的Club 520播客節目上，Green表示勇士上周正準備進行一些交易，但自己給出了否決票，「我直接告訴他們：『嘿，這筆交易會對我有幫助，這可以在短期幫助到我和Steph的職業生涯，但我從對這個組織最有利的角度告訴你們，這是一個糟糕的交易，絕對不要出手——儘管從現在的角度來看，做這個交易是對我有利的』。」
勇士今夏大改組 K湯離隊Green為他開心
勇士隊今年夏天先簽後換送走了Klay Thompson，得到了De'Anthony Melton、Buddy Hield和Kyle Anderson，陣容得到了補強，如今他們正在追求Markkanen，希望得到一名穩定的第二得分點，來分擔Curry的壓力。
對於老戰友Thompson的離開，Green雖有些感傷，但整體來說是高興的，「我高興的原因是他在勇士已經不快樂了。作為他的兄弟，我只希望他過得好。看到他不高興，看到他感到不安、煩躁，這會也讓我感到煩惱。」Green為Thompson前往獨行俠尋找生涯第二春感到開心，同時也期待球隊新賽季展現一個不同的面貌。
Green：我可再打兩個賽季
勇士王朝已經瓦解，現在的問題是這支球隊未來的方向是什麼？球隊似乎準備以Curry和Green為核心再嘗試兩年，這差不多也是Green給自己設定的最後時間。
「我已經處於職業生涯的下滑期，我即將邁入NBA生涯第13個賽季，我可能還可以再打2個賽季。」Green上賽季在55場比賽中場均貢獻8.6分7.2籃板6助攻和1抄截，投籃命中率為49.7%，三分命中率為39.5%。