高雄大淹水！他家門口裝「防洪板」隔出2個世界　實戰對比照驚呆

颱風天「狂風猛吹窗戶超吵」！內行靠它安靜無聲：竹北大王認證的

▲近日因為受到凱米颱風影響，全台各縣市都出現風強雨大的情況，相信不少人都被強烈陣風以及雨聲吵到不行。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲近日因為受到凱米颱風影響，全台各縣市都出現風強雨大的情況，相信不少人都被強烈陣風以及雨聲吵到不行。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者張嘉哲/綜合報導

近日因為受到凱米颱風影響，全台各縣市都出現風強雨大的情況，相信不少人都被強烈陣風以及雨聲吵到不行，而除了風雨強大來襲窗戶出現無法隔絕聲音之外，許多住在馬路旁變的住戶也經常深受其擾。近日，竹北大王胡漢龑就分享自己擁有的6億豪宅「啟德羅浮宮」之所以安靜，就是因為全部都是採用「鵝牌氣密窗」，影片超過50萬人次觀看，引起討論。

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竹北大王胡漢龑近日在Tik Tok上表示「在25年前自己去法國羅浮宮參觀之後，就下定決心自己也要蓋一個小小羅浮宮，終於在30年後的今天完成美夢，而我的整棟大樓都是用公認最好的鵝牌氣密窗，不僅效果最好也是最安全，而且當初要安裝時，鵝牌氣密窗也能提供我高度客製化的服務，即便砸下百萬開膜，也要達到客戶需求，非常支持！」

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▲竹北大王胡漢龑的「啟德羅浮宮」豪宅內的窗戶，全部都是採用「鵝牌氣密窗」，讓他大讚隔音效果超棒！（圖/Tik Tok）
胡漢龑接著也實測「鵝牌氣密窗」的威力，他首先打開一扇窗戶，影片中可以聽到窗外冷氣室外機轟隆隆的聲音，結果等到關起來之後，任何一點聲響都沒有。胡漢龑表示：「颱風來的時候，新竹外面風很大喔，聽不到什麼聲音，所以我現在也很期待到時候我新的公司總部裝修，新的鵝牌氣密窗鋁材跟隔音的版本又更新，隔音會更強大。」

影片曝光後，超過50萬人點閱留言「我家最近也在考慮換氣密窗！看來可以試看看竹北大王的推薦」、「整棟房子都是這牌，貧窮限制我的想像」、「這間房子氣密窗做下來，都能夠再買一棟房子了吧哈哈哈哈」、「鵝牌氣密窗確實不錯，隔音效果很好，我家住4樓裝了之後超安靜，聽不到馬路的聲音。」

@swanswan8346胡董10年前 就使用鵝牌氣密窗 這次總部 還是選擇 他說第二 沒人敢說 第一個的鵝牌氣密窗 #鵝牌 鵝牌氣#鵝牌氣密窗 啟德龑#胡漢龑 實測羅#新竹羅浮宮

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竹北大王胡漢龑是誰？自蓋「台灣羅浮宮」背景超驚人

事實上，這位人稱竹北大王的人，本名胡漢龑，現年63歲，其父親胡鵬飛為啟德機械起重工程股份有限公司創始人，從空軍退伍之後，白手起家開設起重公司，其兒子胡漢龑接位之後，繼續將公司擴大事業版圖，讓該公司在機械運輸界位列亞洲前3名。

而驚人的是，胡漢龑坐擁「4妻室」，並且有14名子女，為了家人，胡漢龑斥資高達6億蓋出一座台灣「小羅浮宮」，過去不少網紅都有到場開箱，甚至交通大學校友會也受邀參訪他的豪宅，該豪宅一共8樓，每層200坪讓1房住1層，整體裝潢非常奢華，讓不少人都歎為觀止。

▲新竹竹北吊車大王胡漢龑因熱愛分享富豪生活，坐擁4妻14子女，經常引起台灣民眾熱議。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）
▲新竹竹北吊車大王胡漢龑因熱愛分享富豪生活，坐擁4妻14子女，經常引起台灣民眾熱議。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

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