颱風天「狂風猛吹窗戶超吵」！內行靠它安靜無聲：竹北大王認證的

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡漢龑接著也實測「鵝牌氣密窗」的威力，他首先打開一扇窗戶，影片中可以聽到窗外冷氣室外機轟隆隆的聲音，結果等到關起來之後，任何一點聲響都沒有。胡漢龑表示：「颱風來的時候，新竹外面風很大喔，聽不到什麼聲音，所以我現在也很期待到時候我新的公司總部裝修，新的鵝牌氣密窗鋁材跟隔音的版本又更新，隔音會更強大。」
影片曝光後，超過50萬人點閱留言「我家最近也在考慮換氣密窗！看來可以試看看竹北大王的推薦」、「整棟房子都是這牌，貧窮限制我的想像」、「這間房子氣密窗做下來，都能夠再買一棟房子了吧哈哈哈哈」、「鵝牌氣密窗確實不錯，隔音效果很好，我家住4樓裝了之後超安靜，聽不到馬路的聲音。」
竹北大王胡漢龑是誰？自蓋「台灣羅浮宮」背景超驚人
@swanswan8346胡董10年前 就使用鵝牌氣密窗 這次總部 還是選擇 他說第二 沒人敢說 第一個的鵝牌氣密窗 #鵝牌 鵝牌氣#鵝牌氣密窗 啟德龑#胡漢龑 實測羅#新竹羅浮宮
♬ 原聲 - 鵝董 - 鵝董
事實上，這位人稱竹北大王的人，本名胡漢龑，現年63歲，其父親胡鵬飛為啟德機械起重工程股份有限公司創始人，從空軍退伍之後，白手起家開設起重公司，其兒子胡漢龑接位之後，繼續將公司擴大事業版圖，讓該公司在機械運輸界位列亞洲前3名。
而驚人的是，胡漢龑坐擁「4妻室」，並且有14名子女，為了家人，胡漢龑斥資高達6億蓋出一座台灣「小羅浮宮」，過去不少網紅都有到場開箱，甚至交通大學校友會也受邀參訪他的豪宅，該豪宅一共8樓，每層200坪讓1房住1層，整體裝潢非常奢華，讓不少人都歎為觀止。