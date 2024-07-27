神隱7年！金城武會不會現真身宣傳《風林火山》 經紀人回應了
影壇巨星金城武入行35年，如雕像般的俊美五官、180公分高䠷身材及迷人談吐，至今仍是「帥哥」的代名詞，從不經營男神或明星人設的他，2018年拍完港片《風林火山》後就銷聲匿跡，如今該片雪藏6年終於要在年底上映，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，金城武有沒有機會露面宣傳，對方表示：「目前沒有接收到任何（電影公司）的訊息。」
記者楊穎軒／台北報導
港片《殭屍》導演麥浚龍2015年宣布，將打磨5年的《風林火山》劇本搬上大銀幕，這部觸及富商命案、販毒者和反毒者之間角力的警匪動作片，邀集金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲、高圓圓、任賢齊、鮑起靜等大牌演員，為求逼真，劇組在廣東惠州片廠裡搭建一條1:1實景、面積達6萬平方呎的銅鑼灣街道，搭配雪景拍攝，還有許多爆破戲，顯見規模之大。
不過《風林火山》從2016年開鏡到2017年殺青，加上後製工作，2018年3月宣布拍攝完成，因為預算自2億港元（約8億元新台幣）嚴重超支達4億港元（16億元新台幣），讓多個投資方不敢再補錢坑，連帶影響後續的發行程序，讓上映日遙遙無期。此外，麥浚龍一絲不苟的個性，對作品的細節極為要求，希望做到盡善盡美，也是導致《風》片延期問世的原因之一。
《風林火山》2024年底上映 影迷期待金城武跑宣傳
就在影迷苦等第9年之時，港媒《香港01》日前訪問電影《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，他親口透露，根據所收到的消息，《風林火山》已經排定在今年年底上映。
《風林火山》男主角之一的金城武，從答應接演至今滿50歲，而距離上一次從日本回台灣公開露臉，為7年前的作品《喜歡你》記者會，如今「新片」終於要上映，《NOWnews今日新聞》詢問金城武的經紀人，屆時金城武是否會參與相關的宣傳活動，對方回應：「是否會宣傳，需要看電影公司的安排，我們目前沒有接收到任何訊息。」