NewJeans父母公開發聲站隊閔熙珍 怒爆料HYBE：慫恿成員退學！
南韓人氣女團NewJeans製作人、HYBE娛樂子公司ADOR執行總監閔熙珍，近來飽受官司爭議，沒想到，日前NewJeans成員父母也跳出來指控總公司苛待成員，不僅讓年齡尚小的成員們擠在又小又髒的宿舍、訓練到深夜，更慫恿成員輟學，成員父母至今想來仍相當心疼女兒，看到HYBE不斷攻擊閔熙珍後，深思熟慮才決定跳出來為她發聲。
記者史平旭／綜合報導
日前，韓媒「스포츠월드」報導揭露NewJeans出道前的情形，成員Minji的母親透露，當年才14歲的Minji每天都要在練習室待到凌晨2點外，週末也無法休息，SOURCE MUSIC當時甚至還沒有明確的出道計畫，只是一直「扣著」孩子們。同時還禁止父母進入宿舍，直到Minji一年後搬離宿舍，Minji媽媽才知道女兒年來都住在佈滿黴菌、灰塵和蟑螂的宿舍。在Minji對未來感到迷茫時，SOURCE MUSIC甚至直接慫恿她退學專心練習，好在Minji沒有放棄讀書，堅持考入藝術高中。
Hyein的母親也表示，當初願意簽約SOURCE MUSIC，就是因為母公司HYBE向其承諾NewJeans即將會是HYBE的第一個女團，結果沒想到直到轉移到ADOR前都沒有下文。擔心好不容易出道的愛女成為資本博弈下的犧牲品的家長們，看到HYBE娛樂的冷處理，毫不客氣的直言：「沒辦法把女兒交給這樣的公司！」表明站隊閔熙珍的立場。
韓國八卦雜誌《Dispatch》前腳才爆料閔熙珍拖延子公司SOURCE MUSIC推出新女團，把NewJeans成員「整鍋端走」，還在背後非議成員，沒想到，後腳NewJeans成員的家長們卻出來為閔熙珍發聲，看著撲朔迷離的官司，輿論也越來越分化成兩極，粉絲認為SOURCE MUSIC對於成員過於苛刻，看著閔熙珍對待成員的態度，完全可以理解成員及家長為何追隨閔熙珍，但也有不少人認為這些是南韓娛樂圈大多數練習生的現況，不明白父母為何要出來蹚渾水。