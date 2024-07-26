巴黎奧運的運動員最佳穿搭？德國男排穿著被笑：「像小學生一樣」
巴黎奧運將於明（27）日凌晨1:30分開幕，隨著比賽陸續展開，各國代表隊選手也紛紛抵達法國。即將參加比賽的德國男子排球隊，在選手村集體亮相的影片引起廣泛關注，因為他們的服裝十分吸引眼球。影片一開始便寫道，選手們收到指令「必須穿得一致，但可以自行選擇服裝，球員說：知道了。」，於是他們穿上橘色短褲搭配外套運動套裝，內搭黃色T恤，戴上黃色鴨舌帽，腳上也有小巧思，穿同款運動拖鞋，被網友大讚相當可愛，還有人說「好像幼兒園遠足」，也有人敲碗全身裝扮「哪裡買」。
記者吳政紘/綜合報導
德國排球隊首戰日本 裝備都是愛迪達提供
德國男排隊員，經過第一天的洗禮，第二天繼續分享當日的「OOTD」（最佳穿著），這次換上黃色POLO衫搭配白色背心，再將橘色外套綁在肩上，打造出「童軍風」，整齊一致，同樣吸引眾人目光。
德國男子排球隊在世界排名第11位，經過兩屆的努力再度取得奧運參賽資格，首戰將迎戰排名第二且氣勢正旺的日本隊，期待他們能演黑馬傳奇。而他們的穿著，也被網友大讚相當可愛，還有人說「好像幼兒園遠足」，也有人敲碗全身裝扮「哪裡買」。
此外，各國運動員都有特別裝扮，加拿大隊以紅色的裝扮十分吸睛，日本、法國等隊，則有廠商贊助，各國在開幕儀式，甚至之後參賽，都可以看得出奧運巧思。