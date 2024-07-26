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蘇心甯男友出3奧步逼受孕！她揭陰影「性冷感半年」：很怕被著床

▲蘇心甯某任男友出3奧步逼迫受孕！她自揭陰影曝「性冷感半年」，無奈坦言：「很怕被著床。」（圖／蘇心甯IG、11點熱吵店Youtube）
▲蘇心甯某任男友出3奧步逼迫受孕！她自揭陰影曝「性冷感半年」，無奈坦言：「很怕被著床。」（圖／蘇心甯IG、11點熱吵店Youtube）

記者洪生儒／綜合報導

國光女神蘇心甯（Lala）從節目《國光幫幫忙》出道，憑著姣好的外貌和火辣的身材，獲得大批粉絲的支持與喜愛，演藝事業越來越順遂，經常受邀參與錄製各個綜藝節目。而蘇心甯近日在《11點熱吵店》中透露，自己在結束上一段婚姻後，跟其他男生交往之前都會先表明不想再生孩子，而對方也都會表示能夠理解，沒想到交往之後，對方竟然反悔，甚至還用盡各種方法要讓她受孕，讓蘇心甯感到非常氣憤。

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蘇心甯近日在節目《11點熱吵店》中提到，自己自從結束前一段婚姻關係後，只要遇到新的交往對象，就會直接跟對方表明：「我年紀大了，而且有一個女兒現在也16歲了，未來可以結婚，但不想要生小孩。」男方聽了之後，一開始都非常乾脆的答應她提出的要求，不過交往不到半年，男方就開始會跟她說想要和她結婚並且一起有個孩子。

▲國光女神蘇心甯（Lala）從節目《國光幫幫忙》出道，憑著姣好的外貌和火辣的身材，獲得大批粉絲的支持與喜愛，演藝事業越來越順遂，經常受邀參與錄製各個綜藝節目。（圖／蘇心甯IG）
▲國光女神蘇心甯（Lala）從節目《國光幫幫忙》出道，憑著姣好的外貌和火辣的身材，獲得大批粉絲的支持與喜愛，演藝事業越來越順遂，經常受邀參與錄製各個綜藝節目。（圖／蘇心甯IG）
蘇心甯便詢問男方為什麼會想要生孩子、打算怎麼養小孩，以及對於生孩子之後的未來有什麼規劃，沒想到對方竟然理直氣壯地跟她說：「我要養兒防老啊！想要有自己的孩子幫我捧斗。」蘇心甯一聽完男方的說詞，認為對方的思想讓她無法真的為對方生一個孩子，也覺得男方「不應該把這些事寄託在孩子身上」，兩人溝通之後便起了小爭執。

後來，等到男方冷靜下來之後，蘇心甯也再度好好跟他溝通，對方也坦承是自己的不對，但萬萬沒想到，男方之後就想方設法要讓蘇心甯受孕，蘇心甯無奈地說道：「像是保險套戳洞、每天傳寶寶的限動影片給我看，一直要洗腦我，或是偷偷不小心先出來。」男方出的種種奧步讓蘇心甯感到很不爽。

蘇心甯氣憤向對方直言：「我就不想要，你不可以用拐騙的、設計的想讓我著床！」兩人一度吵架爭執，蘇心甯無奈透露：「搞到我長達半年的時間性冷感，我看到他就很害怕，想說完蛋了我要被著床了，就趕快跑走。」並坦言自己不希望被對方用孩子綁住。

▲▼蘇心甯詢問男方為什麼會想要生孩子、打算怎麼養小孩，以及對於未來的規劃，沒想到對方竟理直氣壯地說：「我要養兒防老啊！」（圖／11點熱吵店Youtube）
▲▼蘇心甯詢問男方為什麼會想要生孩子、打算怎麼養小孩，以及對於未來的規劃，沒想到對方竟理直氣壯地說：「我要養兒防老啊！」（圖／11點熱吵店Youtube）
 
▲▼男方想方設法要讓蘇心甯受孕，蘇心甯無奈地說道：「像是保險套戳洞、每天傳寶寶的限動影片給我看，一直要洗腦我，或是偷偷不小心先出來。」男方出了種種奧步讓蘇心甯感到很不爽。（圖／11點熱吵店Youtube）
▲▼男方想方設法要讓蘇心甯受孕，蘇心甯無奈地說道：「像是保險套戳洞、每天傳寶寶的限動影片給我看，一直要洗腦我，或是偷偷不小心先出來。」男方出了種種奧步讓蘇心甯感到很不爽。（圖／11點熱吵店Youtube）
 
▲蘇心甯無奈透露：「搞到我長達半年的時間性冷感，我看到他就很害怕，想說完蛋了我要被著床了，就趕快跑走。」（圖／11點熱吵店Youtube）
▲蘇心甯無奈透露：「搞到我長達半年的時間性冷感，我看到他就很害怕，想說完蛋了我要被著床了，就趕快跑走。」（圖／11點熱吵店Youtube）


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