台股黑色星期五！高股息ETF有甜甜價、00878爆量
美股重挫、日股接連下滑，台股今（26）日上演黑色星期五，盤中拉回近千點，一票高股息ETF們全都臉綠綠，吸引眾多投資人進場大撿便宜，上半年屢創高點的00878國泰永續高股息，從貴桑桑的25元，今天收盤23.10元，爆出11萬張的巨量；00940元大台灣價值高息，盤中來到破發價9.71元，收盤9.78元，成交量高達14萬張；另一檔同樣名列熱門ETF的00929復華台灣科技優息，盤中也跌2.17%，來到19.4元，收盤19.47元，總量超過22萬張，。
記者許家禎／台北報導
ETF理財達人卡哇KAWA近日拍影片分享，大跌是存股的好朋友，他分析台股今年屢創新高，最高到24,416點，最近則是一路下殺回到季線，下殺速度極快，但股市玩的就是人性，心態比別人強比別人穩，就能持續享受股海行情。他說自己已經默默存00878超過2年，目前總張數超過57張，他從一步一步慢慢前進，碰到不理性下殺就開始撿，目標張數是100張，是00878的鐵粉之一。
法人指出，從00878成分股來看，有2成金融股和6成的電子股，去年AI開始領漲，00878表現明顯優於大盤，讓投資人信心大增，受益人數連連上升，今年又受到金融股大漲，激勵00878股價表現，從已公布的上半年金融股財報來看，多家金融業獲利超乎預期，00878有金融助攻，又有AI點火，抗跌追漲的能力強，很適合做為高股息ETF的核心持股。
專家提醒，00878這幾日的甜甜價，是粉絲們逢低布局的最佳時機，加上8月00878即將除息，過往除息前還有一波買盤湧入，可能會拉高價格，趁便宜時進場先卡位，累積更多單位數之外，成本價越低，股息殖利率才會越高。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。