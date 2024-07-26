光式兄弟上線！許光漢同框李光洙大玩遊戲 慘遭吐槽：裝聽不懂啊
年度影集《無路可走：輪盤賭》將在7月底於Disney+正式開播，華麗演出陣容讓全網沸騰，不只趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙將同台飆戲，就連紅遍全亞洲的台灣男星許光漢也都加入，讓該劇尚未播出就引起轟動，日前劇組在Disney+上釋出演員們大玩遊戲的片段，沒想到在遊戲過程中李光洙竟吐槽許光漢：「裝聽不懂啊！」笑料滿滿，也讓粉絲頻頻敲碗，要這對「光式兄弟」趕快組CP。
記者施以慧／綜合報導
從影片中可以發現，一開始製作單位要求演員們玩起「彈瓶蓋」的遊戲，只要將瓶蓋彈得最遠、並越過線而不飛出桌面，就算贏下這場比賽，期間李光洙幸運領先，但許光漢卻因為擔心瓶蓋飛走而彈太小力，瓶蓋僅移動很短的距離，許光漢便因此開始賴皮，表示：「這只是試玩吧？」讓李光洙大聲吐槽：「你在說什麼啊？為什麼裝不懂？」讓外場工作人員笑翻，隨後劉宰明也選擇站在許光漢的立場附和：「當然只是練習啊！」讓李光洙傻眼。
最後率先過關的廉晶雅和李光洙，同意讓還沒將瓶蓋越過線的其他演員有第2次機會，可以再彈一次瓶蓋，沒想到許光漢一上場就湊近看了李光洙的瓶蓋，似乎想將他的瓶蓋打出場外，讓李光洙再次傻眼：「我的怎麼了？」甚至許光漢還試圖調整起跑線，沒想到立刻被李光洙抓包：「你是要往前到哪裡去？」讓許光漢笑到不行，可見演員間的私下感情非常融洽。
影片一發布，就有不少留言湧入頻道，還突破萬人觀看，大家紛紛對於許光漢在節目中的表現讚譽有加：「光洙跟光漢的火花太棒了」、「光漢站在韓國演員之中很自然」、「許光漢真的是台灣人嗎？為什麼感覺很融入大家」、「光漢真的好可愛！」