限5天！7-11咖啡寄杯24元　全家一卡車泡麵買1送1、萊爾富餅乾5元

今起拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡5折、紅茶23元　全家霜淇淋半價

▲還有7-11線上APP寄杯有冰卡布奇諾買2送2，門市馥芮白咖啡買1送1、現萃茶英式紅茶買2送1，相當於紅茶23元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲還有7-11線上APP寄杯有冰卡布奇諾買2送2，門市馥芮白咖啡買1送1、現萃茶英式紅茶買2送1，相當於紅茶23元開喝。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

颱風停班停課後又迎來週休二日了！今（27）日起美廉社經典拿鐵買一送一，還有7-11線上APP寄杯有冰卡布奇諾買2送2，門市馥芮白咖啡買1送1、現萃茶英式紅茶買2送1，相當於紅茶23元開喝；全家有現擠霜淇淋買一送一，還有冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第2杯10元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

▲（圖／7-11提供）
▲7-11大杯精品馥芮白買1送1（圖／7-11提供）
▲7-11英式紅茶買2送1，原價35元、特價23元。（圖／7-11提供）
▲7-11英式紅茶買2送1，原價35元、特價23元。（圖／7-11提供）
◾限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒/濕紙巾/衛生棉，消費每滿222元折22元 或 滿999折110元。

立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折110元/ 1998元折220元/ 2997元折330元/3996元折440元/ 4995元折550元。單筆折抵上限550元。

📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.4折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）

▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取冰卡布奇諾買二送二。（圖／7-11提供）
▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，單杯最低24元。（圖／業者提供）
▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，單杯最低24元。（圖／業者提供）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取多杯咖啡優惠，包括檸檬氣泡咖啡、風味指定飲品、好時經典可可。（圖／7-11提供）
▲7-11消暑新品！現萃茶多肉葡萄冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）
▲7-11消暑新品！現萃茶多肉葡萄冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月24日起至7月28日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
▲全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
📍門市｜7月26日起至7月28日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉布丁大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王 康貝特200P能量飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾全家自有品牌四季春青茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五有霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月10日
◾大杯美式35元，7.8折（原價45元、特價35元）
◾大杯拿鐵45元，8.2折（原價55元、特價45元）

📍APP來送禮｜7月24日至8月20日
◾大杯美式咖啡50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵咖啡50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）

以上任選一組再送「愛爾達三個月觀看序號乙組」（限量3,000組，送完為止）

▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）
▲即起至8月20日萊爾富「來送禮」買指定咖啡50杯組，再送限量愛爾達三個月觀看序號乙組。（圖／萊爾富提供）
🟡OK便利商店
📍門市｜即日起至7月29日
◾黑糖醇奶茶7折（原價65元、特價46元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍現折10元，（原價75元、特價65元）

▲（圖／OK提供）
▲OK便利商店鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍現折10元。（圖／OK提供）
🟡美廉社
📍門市｜7月26日起至7月28日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社3天限定優惠，「大杯經典拿鐵買1送1」。（圖／美廉社提供）
▲美廉社3天限定優惠，「大杯經典拿鐵買1送1」。（圖／美廉社提供）

今天立刻衝！全家霜淇淋買一送一連吃3天　7-11咖啡買2送2可寄杯

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