巴黎奧運開幕式順利結束　馬克宏：我們辦到了

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今天的情況也遠非理想。首先是傳出3起法國鐵路網信號基礎設施遭受攻擊事件，這將影響民眾未來幾天的旅程，也升高不明人士企圖協同破壞奧運的疑慮。
與此同時天公不作美，碰上雨神攪局，表演者、選手和觀眾淋成落湯雞，他們只穿輕便雨衣。
但演出照常進行。
開幕式持續約4小時，漸入佳境，最後熱氣球上的聖火盆點燃奧運聖火後飛向天空，以及加拿大鐵肺歌后席琳狄翁（Celine Dion）在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）上為巴黎獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙（Edith Piaf）的歌曲，讓氣氛達到高潮。
奧運開幕式藝術總監喬里（Thomas Jolly）不拘一格的編排或許不符合所有人的口味，英國「泰晤士報」（London Times）形容「超現實」和「啞炮」（damp squib，有失敗、落空、令人掃興之意），但所有人都肯定其中的原創性和膽量。
最重要的是這場群眾活動進行順利，沒有發生任何事故。巴黎人和訪客現在遊覽這座城市的大部分地區，將可以不用再掃QR code（快速反應二維碼）穿過為活動設置的管制圍欄。過去幾天大部分河堤地區處於維安封鎖狀態。
法國「解放報」（Liberation）在週六版頭版寫道：「上午鐵路設施遭破壞，晚間下大雨，奧運會開幕日一片混亂，但以一場打破了所有規則的盛大儀式落幕。」
馬克宏在社群媒體X上發文說：「感謝喬里和他的創意才華促成了這場盛大的儀式。感謝這些藝人創造了這個獨特而神奇的時刻。感謝警察和緊急服務部門、探員和志工。」
文中還說：「感謝所有相信這一切的人。我們大概100年後還是會一直講！我們辦到了！」
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也說：「我們做到了！經過4年緊鑼密鼓籌備這項全球最大體育盛會，我們對我們的安全部隊感到前所未有的光榮。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130727
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