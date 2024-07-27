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女神李多慧獻吻江宏傑喊「很害羞」　直率打槍張立東示愛：還好

▲李多慧（左）談到上節目主動獻吻江宏傑喊「很害羞」，直率打槍張立東示愛，讓全場大笑，右為林襄。（圖／莉奈享務所提供）
▲李多慧（左）談到上節目主動獻吻江宏傑喊「很害羞」，直率打槍張立東示愛，讓全場大笑，右為林襄。（圖／莉奈享務所提供）

記者林奕如／台北報導

韓籍人氣女神李多慧今（27）日出席「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」百人決選會，她感情狀況備受關注，日前上節目比賽環節時不慎親到江宏傑臉頰，用中文表達「很害羞」，當時還讚張立東是帥哥，被問喜歡哪個，她直率大笑：「都還好！！哈哈哈。」

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李多慧日前被傳和200公分帥經紀人緋聞，她親自否認，表示未來比較不忙再考慮。她來台發展快一年，簡單的中文可以溝通，被問到給徵選小龍女的參賽者建議，她用中文回答：「最重要的是活力、表情，妳們都很棒加油。」

▲小龍女徵選會。啦啦隊女神小蛙、琪琪、李多慧、潘怡良老師、林襄、經紀人莉奈、味全龍總監Joe。（圖／莉奈享務所提供）
▲小龍女徵選會百人決選會，16位勝選者將成為小龍女練習生。（圖／莉奈享務所提供）
一旁人氣隊員林襄則建議，「相信她們都可以辦到，相信自己，在自己喜歡舞台上發光，不能怯場，畢竟競爭者比較多，稍微怯場會被下去。」林襄也說，自己當初徵選從頭笑到尾，這樣會感染到觀眾，現場示範燦笑。李多慧看到此忍不住笑了，兩人拍完合照，移動到舞台旁邊時，還手牽手一起走，破除不合傳聞。

近期凱米颱風來襲，李多慧談韓國颱風很少，規模也很小，一年大約有三次，在台是首次遇到強颱，她說：「颱風一點點害怕，但是我出去外面還可以。」

▲小龍女徵選會。詩雅、小映、小螞蟻、芷霖、心璇、賴可。（圖／莉奈享務所提供）
▲小龍女徵選會競爭激烈。啦啦隊學姐詩雅（左起）、小映、主持人小螞蟻、芷霖、心璇、賴可到場應援。（圖／莉奈享務所提供）
2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會百人決選會，由「外援啦啦隊女神」李多慧、「人氣女神」林襄、「舞蹈總監」小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監」程韋仁、「知名攝影師、小龍女經紀人」莉奈、「時尚界權威」潘怡良老師共同組成最強評審團，徵選會主持人由芷霖、小螞蟻擔任，現役小龍女隊長小映、成員心璇、詩雅、賴可也到場為女孩加油打氣。味全龍行銷業務總監程韋仁表示：將選出16位女孩成為小龍女練習生，進行相關課程與訓練考核，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

徵選會上，也出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲的參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。小映說，「我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。」

16位勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少二個月的相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。

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