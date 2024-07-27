女神李多慧獻吻江宏傑喊「很害羞」　直率打槍張立東示愛：還好

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一旁人氣隊員林襄則建議，「相信她們都可以辦到，相信自己，在自己喜歡舞台上發光，不能怯場，畢竟競爭者比較多，稍微怯場會被下去。」林襄也說，自己當初徵選從頭笑到尾，這樣會感染到觀眾，現場示範燦笑。李多慧看到此忍不住笑了，兩人拍完合照，移動到舞台旁邊時，還手牽手一起走，破除不合傳聞。
近期凱米颱風來襲，李多慧談韓國颱風很少，規模也很小，一年大約有三次，在台是首次遇到強颱，她說：「颱風一點點害怕，但是我出去外面還可以。」
2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會百人決選會，由「外援啦啦隊女神」李多慧、「人氣女神」林襄、「舞蹈總監」小蛙、琪琪、「味全龍行銷業務總監」程韋仁、「知名攝影師、小龍女經紀人」莉奈、「時尚界權威」潘怡良老師共同組成最強評審團，徵選會主持人由芷霖、小螞蟻擔任，現役小龍女隊長小映、成員心璇、詩雅、賴可也到場為女孩加油打氣。味全龍行銷業務總監程韋仁表示：將選出16位女孩成為小龍女練習生，進行相關課程與訓練考核，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。
徵選會上，也出現三位年紀分別為9歲、12歲、13歲的參賽者，由小龍女隊長小映帶領之下步上徵選舞台，展現年輕一代的的活力熱誠與未來傳承。小映說，「我們味全龍家庭客很多，全家人應援的畫面在球場常常看到；而啦啦隊應援其實是不分年紀的，但目前考量我們有平日球賽，需要許多大量時間要練舞，希望未成年小朋友都是專注在課業上，不過！她們各個都不是簡單的人物，未來在假日親子主題日時會特別邀請再和大家球場同歡。」
16位勝選者將成為小龍女練習生，接受為期至少二個月的相關課程與訓練考核，參與小龍女啦啦隊多項任務，9月份女孩們也將與現役小龍女一起登上大巨蛋的應援舞台。