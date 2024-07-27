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勇士和Curry還沒談續約！老闆直言他會是終生勇士人：隨時可討論

▲勇士隊老闆Joe Lacob表示，只要Stephen Curry有意願續約，球隊隨時都願意開啟談判，他有信心這位傳奇射手會終身成為勇士人。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊老闆Joe Lacob表示，只要Stephen Curry有意願續約，球隊隨時都願意開啟談判，他有信心這位傳奇射手會終身成為勇士人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA超級球星Stephen Curry在金州勇士隊效力了15個賽季，勇士隊老闆Joe Lacob相信他未來還會在球隊打球很長一段時間。近期在談到Curry的續約事宜時，Lacob坦言還沒和對方聊過，但只要Curry有意願，球隊隨時都願意開啟談判，他有信心這位傳奇射手會終身成為勇士人。

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Curry有資格續約　勇士老闆：隨時可談

Curry目前已有資格獲得年薪6260萬美元的續約合約資格，根據《The Athletic》勇士隨隊記者Tim Kawakami報導，勇士老闆Lacob表示，雖然他和Curry還沒有就此進行過討論，但他相信Curry會成為「終身勇士人」。

「我們還沒有討論過這個問題，他現在很忙，應該正專注於奧運會上。」Lacob受訪時這樣說，「但如果他想談，我們就會運作。他還沒提過，但如果他願意，我們肯定會開啟談判。讓我這樣說，Stephen Curry永遠都是勇士人，曾經我認為Klay（Thompson）也會終身當勇士球員，但我錯了。」

Curry想打多久都可以　Lacob拿他和Tom Brady相比

「Curry對這支球隊意義重大，我們的計劃是讓他想打多久就打多久，他能在NBA這個水準上打多久就打多久。他現在狀態極佳，因此我有理由相信他能夠打更長時間，或許他是籃球界的Tom Brady。」Lacob如此說道。

36歲的Curry仍在打出職業生涯中最好的籃球表現，這位兩屆MVP上賽季打了74場比賽，場均貢獻26.4分5.1助攻4.5籃板，這是他自2016-17賽季以來出賽最多的一季。

Curry生涯已經拿過4座總冠軍，但最近兩季勇士隊都未能在季後賽中闖過次輪。他下一個挑戰是幫助球隊重新回到競爭者行列，灣區上賽季的戰績為46勝36負，在附加賽中輸給沙加緬度國王隊後無緣季後賽。

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