勇士和Curry還沒談續約！老闆直言他會是終生勇士人：隨時可討論

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Curry目前已有資格獲得年薪6260萬美元的續約合約資格，根據《The Athletic》勇士隨隊記者Tim Kawakami報導，勇士老闆Lacob表示，雖然他和Curry還沒有就此進行過討論，但他相信Curry會成為「終身勇士人」。
「我們還沒有討論過這個問題，他現在很忙，應該正專注於奧運會上。」Lacob受訪時這樣說，「但如果他想談，我們就會運作。他還沒提過，但如果他願意，我們肯定會開啟談判。讓我這樣說，Stephen Curry永遠都是勇士人，曾經我認為Klay（Thompson）也會終身當勇士球員，但我錯了。」
Curry想打多久都可以 Lacob拿他和Tom Brady相比
「Curry對這支球隊意義重大，我們的計劃是讓他想打多久就打多久，他能在NBA這個水準上打多久就打多久。他現在狀態極佳，因此我有理由相信他能夠打更長時間，或許他是籃球界的Tom Brady。」Lacob如此說道。
36歲的Curry仍在打出職業生涯中最好的籃球表現，這位兩屆MVP上賽季打了74場比賽，場均貢獻26.4分5.1助攻4.5籃板，這是他自2016-17賽季以來出賽最多的一季。
Curry生涯已經拿過4座總冠軍，但最近兩季勇士隊都未能在季後賽中闖過次輪。他下一個挑戰是幫助球隊重新回到競爭者行列，灣區上賽季的戰績為46勝36負，在附加賽中輸給沙加緬度國王隊後無緣季後賽。