風災重創中南部 foodpanda 推優惠　助力災區重建

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• 設備更換：若接單設備因風災受損，提供免費換機服務。
• 申請期間：自即日起至 8 月 31 日止，詳細方案細節可登入商家平台【服務中心】，將有專人協助辦理。
為陪伴受災地區居民度過風災，減輕生活負擔，同時支持當地店家的業務恢復，foodpanda限時推出美食外送優惠活動。自 2024 年 7 月 27 日至 7 月 28 日，在指定城市輸入「為你加油」優惠碼，訂購美食外送滿 199 元即可享 79 折優惠。
另外，為支持外送夥伴因颱風無法工作的生活需求，foodpanda 已斥資千萬元投入加碼獎勵，在指定期間內除既有單件報酬之外，額外提供單單加碼和達標加碼獎勵，foodpanda 希望透過這些措施，為外送夥伴提供實質支援，協助他們度過難關並儘快恢復正常工作。
foodpanda 公關暨公共事務總監郭昕宜表示：「foodpanda 深知風災對中南部地區造成的巨大損失，為了幫助災區居民及店家儘快恢復正常生活，我們迅速推出這些支持措施。希望透過補助方案和消費優惠，能為當地商家帶來實質幫助，並減輕消費者和外送夥伴的經濟壓力。」
foodpanda 希望在這段艱難時期，能與中南部地區的居民與商家攜手共渡難關，早日恢復正常生活。我們也將持續關注災後恢復情況，並根據需求進一步提供支援。
註一：【為你加油】優惠碼活動僅限於美食外送，生鮮雜貨與外帶自取不適用，即日起使用至2024年7月28日止，每人可使用一次，數量有限兑完為止。