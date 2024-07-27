《長相思》檀健次「咬吻楊紫脖」被封名場面 意外抖出她的敏感帶
2024暑假夯陸劇《長相思2》熱播，也帶動劇迷回顧第一季，該劇由楊紫主演，一人帶旺4位男演員張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅，都有感情戲。檀健次劇中飾演「相柳」，第一季中就有「相柳咬吻楊紫脖子」名場面，被網友大讚是神還原，但他大爆料，楊紫很怕癢，拍攝不容易。
記者林奕如／綜合報導
檀健次劇中飾演「相柳」，憑藉精湛演技和自然靈動的眼神戲，被劇迷和書粉封為「天選相柳」，在訪問中他也說到自己和相柳一樣都外冷內熱，「就像相柳有一個防風邶（另一身分），我覺得自己體內也有這兩種不同的性格」。從花絮中可以看到檀健次自曝戴上道具獠牙講話就會大舌頭，當他靠近楊紫的脖子時，兩人就會不小心笑場，他爆料楊紫很怕癢，「大家看到的畫面都是她強忍下來的，可能拍十條有三、四條她都不行，因為哈氣在她脖子上會很癢，我每次靠近她耳邊說台詞、她就會躲。」
楊紫劇中一人分飾兩角，分別扮演小夭和玟小六，在拍攝花絮中曾有工作人員問她：「小夭（楊紫劇中角色名）你覺得誰最帥？」楊紫笑著回說：「你們三個（檀健次、鄧為、張晚意）有不同的帥。」一旁的檀健次吐槽說：「端水大師。」聽聞此言楊紫馬上搖手解釋：「（檀健次）你是那種活潑的帥，鄧為是那種溫柔的帥，張晚意則是霸道的帥。」
楊紫也曾在訪問中提及小夭和三位男主角的感情，跟「瑲玹（張晚意角色名）」是撕心裂肺、很虐心；跟「塗山璟（鄧為角色名）」則是很溫情、柔軟；至於「相柳（檀健次角色名）」則是兩人都不敢說出口的那種，「不論是哪種感情都讓我心裡會有代入感、也很投入」。
鄧為憑藉在《長相思》中的「塗山璟」一角漲粉近300萬，被問到是否有感受到自己的人氣時，他謙虛地表示，「因為我身邊的朋友和家人們總會問我接下來的劇情，然後像我去一些商店買東西的時候，有些收銀員會拿平板在看東西，聽那個聲音和角色名出來後，就會覺得《長相思》還真的蠻火的。」