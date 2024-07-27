那英《歌手2024》奪冠爆內定！他氣音洩「內幕」：中國人必在前面
中國音樂類實境秀節目《歌手2024》在昨（26）日迎來總決賽，不少觀眾都相當期待最後會由哪一位參賽選手奪下第一名的冠軍寶座。不料，最後由那英打敗了外界非常看好的外籍歌手香緹摩爾（Chante Moore）、凡希亞（Faouzia）奪下冠軍，讓許多觀眾都表示難以接受這個結果，如今又爆出來幫唱的歌手迪瑪希（Dimash）疑似在節目中脫口排名內定的事情，引發網友關注與熱議。
記者洪生儒／綜合報導
《歌手2024》在經歷了多次的淘汰環節之後，最後在總決賽由那英、香緹摩爾、凡希亞、譚維維、孫楠、汪蘇瀧、海來阿木爭奪冠軍，沒想到香緹摩爾先是爆冷門沒有進入第二輪比賽，接著從來沒有跌岀前3名的凡希亞也輸給了那英、譚維維和孫楠，最後只獲得第4名的排名。
不過，值得關注的是，過去曾參加《歌手2017》的迪瑪希，這一次也回來節目幫唱，但他在後台講話時疑似是忘記關掉麥克風，他用氣音跟凡希亞說：「They said, It must be Chinese before you.（他們說，中國人必須在妳前面。）」而凡希亞聽完之後則是冷靜的回了一個「OK」，似乎對於節目的安排沒有太意外。
在迪瑪希跟凡希亞說話的畫面曝光之後，不少網友都紛紛留言表示：「哎！感覺凡希亞的表情超失望的」、「芒果台要玩大的，玩了個國際舞台，結果玩成自己小氣巴拉的」、「迪瑪希應該也是有經驗了」、「好可惜，外籍歌手都超會唱，居然被刷掉。」
不過，也有網友提到當初《歌手2018》的冠軍，就是由來自英國的Jessie J所拿下，認為節目應該不敢真的像其他網友所說只內定給中國人。而《歌手2024》也透過官方微博發文寫道：「真實，本就是一種立場，肯定真實，無需設防。音樂騙不了人，音樂不能騙人。」似乎是在回應外界質疑排名內定一事。