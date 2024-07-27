劉亞仁爆性侵「現場有3男」！受害者控：他把重要部位放進我體內

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劉亞仁傳出14日早上6點，於龍山區的一間辦公室強姦正在睡覺的男性，受害者醒來後發現被性侵所以報警，首爾龍山區警察局便以「同性性侵嫌疑」立案調查，警方也表示除了查出真相，也會一併調查劉亞仁是否又吸毒。
昨日，劉亞仁透過律師回應：「告訴內容並不屬實。」請求大家不要對其私生活進行不必要的猜測，「已確認提交的告訴狀，告訴的內容也是昨晚收到媒體聯絡後確認的。」他還表示：「跟劉亞仁本人確認，他說沒有。」更另外補充：「不過當時有在場的人，今天將會見面確認事實。」
性侵案事件新進度 受害者沒吸毒「詳細陳述經過」
事發晚上，《朝鮮日報》獨家報導受害男性陳述的證詞，明確表示：「劉某將其主要部位放入我的身體。」但劉亞仁否認指控。警方表示，受害男子透露14日早上6點睡著，下午4點醒來，意識到自己被性侵，當時房間除了他、劉亞仁，屋主也在場，而受害男態度堅決，認為就是「被劉亞仁性侵，不是屋主」，警方也將傳喚屋主到案接受調查。
據了解，受害者並非藝人，他在事發前與劉亞仁、屋主只認識彼此，但不熟識，受害者說：「在附近一起喝酒後，為了續攤，移至其中一人的家中繼續喝酒。」警方說受害者在15日提交訴狀時，沒有填寫加害者的姓名，只在被告欄中寫了手機，經確認該號碼正是劉亞仁，他們已對受害者進行毒品檢測，結果顯示陰性。
警方表示：「雖然尚未通知劉亞仁出庭，計劃日後進行調查。雖然毒品相關內容未包含在控告書中，但由於相關審判進行中，也將一併調查毒品使用情況。」
違法打181次牛奶針 吸食超過8種毒品「演藝事業完蛋」
劉亞仁去年爆出吸毒，從2020年至2022年3月期間，總共違法施打181次牛奶針，2021年5月至2022年8月期間，以他人名義非法購買安眠藥，同時爆出吸大麻、古柯鹼、K他命等超過8種毒品，被檢察機關求處4年有期徒刑、罰款200萬韓元（約台幣5萬元）。
劉亞仁出生於南韓大邱廣域市，讀高中時在校門口被星探發現，即使父母反對，他仍決定赴首爾發展，2003年16歲的他以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，演出多部電視電影後，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍電影獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」，同時赴坎城影展宣傳，名氣一飛沖天。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同親姊弟。
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