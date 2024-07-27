挑戰麥香佛心價！7-11「5元紅茶」跳水大降價 倒數2天內行搬整箱
最強CP值飲品麥香又遇上對手了！7-11自有品牌iseLect茶飲跳水大降價又來了，紅茶六入只要30元，相當於每瓶只要5元銅板價，不少7-11門市LINE群發出優惠訊息後，民眾一次狂訂好幾箱，佛心價格只到7月28日，優惠倒數兩天。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN的「iseLect」茶飲經常不定時推出超殺優惠，即起至7月28日前，鋁箔包裝經典紅茶6入裝30元，雖門市就可以直接購買，不過多數店家都先在LINE群開放熟客訂購，消費者搶著整箱購入，因此不見得會在門市擺出商品，若是想購買的可以拿著優惠圖片詢問門市，不過各家庫存不依，數量有限，想要搶便宜可得抓緊腳步。
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