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饗食天堂、果然匯遇到勁敵了！這間630元水準太高　老饕吃過上癮

▲近日一家名為「櫥窗港點」的自助百匯討論度超高，不僅630元就能吃到80種料理，食材水準也是非常高。（圖/Google評論）
▲近日一家名為「櫥窗港點」的自助百匯討論度超高，不僅630元就能吃到80種料理，食材水準也是非常高。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

buffet餐廳因為具備吃到飽且想吃什麼就吃什麼的特性，成為許多人聚餐的首選，而說到台灣市面上的buffet價位，從平價到高檔完全任君挑選，像是饗賓集團的「果然匯」、「饗食天堂」，漢來集團的「漢來海港」都是老饕公認平價又好吃的buffet餐廳。而近日，就有網友討論一間名為「櫥窗港點」的自助百匯，表示怎麼這麼多人都沒吃過這家，680元能吃到的東西水準相當的高。

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近日有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報」貼文指出「發現最近很多人在推港龘港式飲茶，其實還有另一家叫櫥窗港點更好吃.....一個人只要680元就能吃到飽！水準食材非常高又好吃，覺得CP值已經完勝很多間buffet餐廳，今年已經回訪3次，推薦給愛吃港式飲茶的朋友啦！」

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▲近日不少網友討論一家名為「櫥窗港點」的吃到飽，指出其CP值非常高，食材水準也相當不錯。（圖/台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報）
貼文一出，不少老饕紛紛回應「我去吃港點至少都要吃到1400，去吃這間真的太划算」、「櫥窗港點真的超級讚，奶黃包超好吃」、「真的非常好吃，如果港龘跟櫥窗我會寧願加價吃櫥窗」、「櫥窗真的是我的口袋名單，每次不知道要吃什麼的時候，就會選這家」、「這間評價很兩極，但我個人非常喜歡，想爽吃港點就會選這家。」

CP值超高港點吃到飽！櫥窗港點背後老闆大有來頭

事實上，網友討論的這家「櫥窗港點」是由台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」創立的一個餐飲品牌，名為「村民食堂」底下的一家餐廳，當初創辦這個品牌的原因，是因為創辦人在一次拜訪日本友人時，體驗到鄉村的慢生活，既簡單又樸實，想將這個理念帶回台灣，希望家人朋友到餐廳用餐時，能夠共享歡樂，成為你我的「村民食堂。」

值得注意的是，這家隸屬村民食堂品牌的「櫥窗港點」，是台北少數港點吃到飽的餐廳，目前全台分店也只有2家，一間在桃園一間在台北士林，東西主打現做現出，且是開放式廚房，讓饕客也能看到廚師的身手以及對其食物衛生有相當信心。而「櫥窗港點」最低一個人只有630元就能80道料理吃到飽，以現今buffet價格來說，CP值確實非常高。

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▲櫥窗港點的廚房是開放式廚房，民眾可以看到廚師在現揉麵團、製作食物的過程。（圖/櫥窗港點臉書）
櫥窗港點真實開箱心得！好料必吃特色料理有這些

而《NOWnews》記者與友人早在2021年櫥窗港點士林店開幕期間就去朝聖，當時候試營運期間一個人500元還不用服務費，CP值相當驚人，至今也已經回訪4次，即便後來漲價至680元一人，同行友人仍然覺得CP值非常高，獲得一致好評的稱讚，如果硬要說缺點的話，就是取餐動線僅有一條，就相對其他buffet餐廳狹窄一些。

說到櫥窗港點的菜色，必吃的包括「現做鮮蝦腸粉」，粉腸皮超嫩，搭配醬汁，完全就是外面港式餐廳單點的水準；另外則是各類燒賣以及港式點心，像是炸鮮蝦腐皮捲、鮮蝦炸元寶、冰火大菠蘿等等都非常好吃。

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▲櫥窗港點吃到飽的點心類食物也非常好吃，大推鮮蝦腐皮捲以及炸元寶，還有冰火波蘿包！都是必吃美食。（圖/Google評論）
奶皇包更特別，全程現做，每50分鐘會出爐一次，要出爐時全店店員會大喊：「奶皇包要出爐囉！」大家會依序排隊，每人一次限定拿2顆，每次餐期可以吃到兩次新鮮出爐的奶皇包，內餡甜而不膩，外皮因為現桿麵皮有彈性又軟Q！非常的好吃。

甜點飲品部分則有西米露、楊枝甘露、絲襪奶茶、水果區等等，讓人意外的是，店內提供的冰淇淋是高單價的「哈根達斯」，就連不是大胃王的人，每樣東西都小吃一輪也能夠輕鬆回本！如果吃膩海鮮buffet、日式buffet的民眾，下回不妨可以到「櫥窗港點」體驗看看港式buffet的魅力，不過也是記得要訂位哦！

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▲櫥窗的現做奶黃皇包是必吃！每50分鐘才會出爐一次，民眾餐期至少都能拿到兩次！（圖/櫥窗港點Google評論）
🟡「村民食堂」櫥窗港點吃到飽
📍分店：台北士林官邸店、桃園藝文店

📍平日午餐用餐時段士林官邸店11:00-14:00、桃園藝文店11:30-14:00
費用：士林官邸店680元/兒童340元；桃園藝文店630元/兒童315元

📍平日晚餐用餐時段17：30-21：00
費用：士林官邸店680元/兒童340元；桃園藝文店630元/兒童315元

📍假日午餐用餐時段11：00-15：00
費用：士林官邸店760元/兒童380元；桃園藝文店690元/兒童345元

📍假日晚餐用餐時段17：00-21：00
費用：士林官邸店760元/兒童380元；桃園藝文店690元/兒童345元

根據官網說明，孩童優惠80公分以下免費；81公分至100公分清潔費120元；101公分至140公分半價，以上價格還需要加收10%服務費。


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