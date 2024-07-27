饗食天堂、果然匯遇到勁敵了！這間630元水準太高　老饕吃過上癮

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貼文一出，不少老饕紛紛回應「我去吃港點至少都要吃到1400，去吃這間真的太划算」、「櫥窗港點真的超級讚，奶黃包超好吃」、「真的非常好吃，如果港龘跟櫥窗我會寧願加價吃櫥窗」、「櫥窗真的是我的口袋名單，每次不知道要吃什麼的時候，就會選這家」、「這間評價很兩極，但我個人非常喜歡，想爽吃港點就會選這家。」
CP值超高港點吃到飽！櫥窗港點背後老闆大有來頭
事實上，網友討論的這家「櫥窗港點」是由台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」創立的一個餐飲品牌，名為「村民食堂」底下的一家餐廳，當初創辦這個品牌的原因，是因為創辦人在一次拜訪日本友人時，體驗到鄉村的慢生活，既簡單又樸實，想將這個理念帶回台灣，希望家人朋友到餐廳用餐時，能夠共享歡樂，成為你我的「村民食堂。」
值得注意的是，這家隸屬村民食堂品牌的「櫥窗港點」，是台北少數港點吃到飽的餐廳，目前全台分店也只有2家，一間在桃園一間在台北士林，東西主打現做現出，且是開放式廚房，讓饕客也能看到廚師的身手以及對其食物衛生有相當信心。而「櫥窗港點」最低一個人只有630元就能80道料理吃到飽，以現今buffet價格來說，CP值確實非常高。
櫥窗港點真實開箱心得！好料必吃特色料理有這些
而《NOWnews》記者與友人早在2021年櫥窗港點士林店開幕期間就去朝聖，當時候試營運期間一個人500元還不用服務費，CP值相當驚人，至今也已經回訪4次，即便後來漲價至680元一人，同行友人仍然覺得CP值非常高，獲得一致好評的稱讚，如果硬要說缺點的話，就是取餐動線僅有一條，就相對其他buffet餐廳狹窄一些。
說到櫥窗港點的菜色，必吃的包括「現做鮮蝦腸粉」，粉腸皮超嫩，搭配醬汁，完全就是外面港式餐廳單點的水準；另外則是各類燒賣以及港式點心，像是炸鮮蝦腐皮捲、鮮蝦炸元寶、冰火大菠蘿等等都非常好吃。
奶皇包更特別，全程現做，每50分鐘會出爐一次，要出爐時全店店員會大喊：「奶皇包要出爐囉！」大家會依序排隊，每人一次限定拿2顆，每次餐期可以吃到兩次新鮮出爐的奶皇包，內餡甜而不膩，外皮因為現桿麵皮有彈性又軟Q！非常的好吃。
甜點飲品部分則有西米露、楊枝甘露、絲襪奶茶、水果區等等，讓人意外的是，店內提供的冰淇淋是高單價的「哈根達斯」，就連不是大胃王的人，每樣東西都小吃一輪也能夠輕鬆回本！如果吃膩海鮮buffet、日式buffet的民眾，下回不妨可以到「櫥窗港點」體驗看看港式buffet的魅力，不過也是記得要訂位哦！
🟡「村民食堂」櫥窗港點吃到飽
📍分店：台北士林官邸店、桃園藝文店
📍平日午餐用餐時段士林官邸店11:00-14:00、桃園藝文店11:30-14:00
費用：士林官邸店680元/兒童340元；桃園藝文店630元/兒童315元
📍平日晚餐用餐時段17：30-21：00
費用：士林官邸店680元/兒童340元；桃園藝文店630元/兒童315元
📍假日午餐用餐時段11：00-15：00
費用：士林官邸店760元/兒童380元；桃園藝文店690元/兒童345元
📍假日晚餐用餐時段17：00-21：00
費用：士林官邸店760元/兒童380元；桃園藝文店690元/兒童345元
根據官網說明，孩童優惠80公分以下免費；81公分至100公分清潔費120元；101公分至140公分半價，以上價格還需要加收10%服務費。