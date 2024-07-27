羅志祥練舞「大咖天王」混進舞群秒被識破！粉絲笑翻：愛疑神疑鬼
藝人陳曉東出道將滿30年，先前宣布即將於9月28日在台北小巨蛋開唱，睽違六年再度回到台灣演出，讓不少歌迷粉絲們都相當期待。而陳曉東也趁著這次來台宣傳期間，拜訪了許多親朋好友，得知羅志祥正在為新作品練舞，他便決定要來突襲探班一波，全身換上黑衣黑褲，還戴著口罩假扮自己是舞者，混進舞群裡面打算胡鬧一下，沒想到卻被認出來，羅志祥還被網友笑說：「小豬愛疑神疑鬼。」引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陳曉東今（27）日在社群上曬出一段影片，從影片中可以看到，陳曉東身穿黑衣黑褲，還戴著帽子跟口罩，混進羅志祥的舞群裡面，沒想到羅志祥非常機警，一下子就察覺不對勁，看到經紀人小霜拿著別人的手機對他拍攝，他不斷詢問：「這不是你手機啊！而且幹嘛拍我後面？」
殊不知，羅志祥下一秒回頭馬上發現身後的黑衣男子是陳曉東，讓陳曉東大笑說：「你怎麼那麼聰明！我故意穿全身黑，本來想要跳一段的，怎麼會注意到手機，你排舞就好好排舞，想這麼多幹嘛。」而陳曉東也在貼文中寫道：「突襲羅志祥！那天知道羅志祥會來拍他的新歌搞笑版〈舞狀元〉，打算混進他舞群亂跳一通。」沒想到居然一下子就被羅志祥發現，讓陳曉東笑說：「藝人還是天生敏感。」
粉絲們看到影片之後，都紛紛留言表示：「笑死，太醒目了啦」、「小豬很愛疑神疑鬼，陳曉東也太明顯了」、「兩人居然同框了！好驚喜」、「舞群不會穿那麼顯眼的鞋啦！好好笑」、「小豬當下的反應好真實好好笑。」
其實，羅志祥與陳曉東是在2001年拍攝電影《蘋果咬一口》而結識，當時兩人一見如故，在電影拍攝結束後，兩人私下也會保持聯絡，小豬表示，陳曉東是很照顧朋友的人，「我當時在香港拍戲時，他常常邀請我們去他家玩，是一位溫暖的哥哥。」而陳曉東則坦言：「我們個性很合得來，彼此碰到難關時，也都會互相給予安慰和鼓勵。」