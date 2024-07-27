超微研發中心確定落腳台灣　產業技術司長透露協商過程

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而在本周經濟部部長郭智輝受媒體訪問，終於證實了這個傳聞，超微確定準備來台灣設立研發中心，計畫期程三年，經濟部決議補助33.1億元，超微則至少自籌53.3億元，計畫也附帶承諾願意引進50%的國外人才。
經濟部產業技術司司長邱求慧在臉書揭示合作過程，在去（2023）年8月，他趁著要到西雅圖開亞太經合會（APEC）的機會，和同仁商量要不要殺到矽谷的超微招商，當時超微的市值才剛突破1700億美元，正式超越英特爾（Intel），躍升為全世界市值最高的CPU廠，以及AI晶片的二哥。
邱求慧表示，相對於4年前與輝達洽談來台設立研發中心，輝達股價正處低點，沒人看好輝達會帶來人工智慧旋風，所幸當時台灣選擇正確的時機，才撈到這一條大魚，反觀超微的氣勢已經起來了，談判的難度勢必提高。
不過技術司人員一致認為「還是要去試試看吧？」。因此去年8月9日，邱求慧帶著同仁來到矽谷的超微總部，總部資深副總裁王啟尚（David Wang）帶隊親自接待。
當時邱求慧開門見山便說，「你們的競爭對手，已經在台灣做很大規模的研發布局，你們若不趕緊行動，差距恐怕會被越拉越遠」。
邱求慧指出，這個開頭似乎效果不錯，超微高階主管們熱烈地輪番提問，包括來台灣有什麼好處、研發的主題、和國內廠商、大學合作的方式、是否設立AI超級電腦等。經近一年繁複的來回討論和審查，談定超微在台成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊。
此外，由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，技術司也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家國內廠商共同參與研發。總計計畫將可帶動新投資150億元，每年也為台灣培育AI人才超過1000人。
邱求慧也提到，今年6月5日COMPUTEX期間，有安排經濟部長郭智輝與超微董事長蘇姿丰見面，地點刻意不選經濟部，而是在蘇姿丰下榻的東方文華，雙方見面相談順利，談了近一年的計畫，最後終於拍板定案。
邱求慧回顧過去一年的洽商，台灣最終成功爭取到超微來台。他認為，這不僅是對經濟部團隊的肯定，更顯示出台灣科技實力受到了國際的高度認可。希望大家仍持續保有信心，並努力提升科技，讓更多世界級的企業選擇台灣，共同推動產業創新與發展。