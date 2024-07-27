日本土用丑日要吃鰻！精選4家　6道鰻魚吃到飽、便當「買一送一」

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即日起起至8月15日，推出整套「鰻魚懷石料理」套餐餐價3,800元，含11道料理內容，以鰻魚為主題，懷石料理的精神出菜，美食饕客可享受到一整套不同手法製作的鰻魚料理，包括「鰻魚黃瓜拌」、「和牛竹筍麻糬」、「薄切白身魚」、「鰻魚押壽司」、「鰻魚白燒」、「鰻魚柳川蒸」、「鰻魚丼飯」等。饕客可以一次品嘗各式各樣的鰻魚佳餚，隨著菜單設計的起承轉合，享受鰻魚料理的多樣性。
HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，今年夏天以肥厚又飽富油脂香氣的鰻魚，佐以主廚料理工藝及技法推出鰻魚套餐。料理長郡司行雄表示，鰻魚料理上十分費工，因此準備的數量不多，建議饕客事先預訂。
📍小倉屋
今年小倉屋特以日式料理經典代表菜色天婦羅為研發概念，全新推出2024盛夏新品「鰻天定食」(售價780元)，定食的主食除鰻魚之外，另搭配包括珍貴天鑽蝦、舞菇、紫蘇葉、海苔、栗地瓜、玉米筍等六種天然新鮮食材，一次可享七品鮮食炸美味。
小倉屋將炙烤鰻魚特色再突破，首次嘗試將由生到熟過程需分三次火烤、炙烤入魂的鰻魚先烤再炸，炸工繁複耗時，分別使用170度及200度油溫進行兩道油炸工序，運用高溫逼油搶酥工法讓鰻魚口感外酥內嫩，再搭上北海道七星米煮成的白飯，美味至極。
小倉屋2家店同步舉辦「鰻蒸定食」外帶免費升級活動，竹定食六切升級松定食八切(售價560元)、松定食八切升級二段定食十切(售價660元)、二段定食十切升級十二切(售價760元)。此外，台北光復本店於8月5日土用丑之日二天可享「鰻蒸竹定食」便當外帶(售價560元)買一送一，每人限購一份，僅接受現金結帳，當日現場排隊，不列入會員集點，因為原本土用丑日的第一天7月24日遇颱風，因此店家改為8月5日當天，兩家店從原本的限定100組增加為各限定200組，售完為止。
📍旭集
推出夏日祭典活動登場，8月15日前於中午及晚餐時段，可品嘗到6款鰻魚料理，包含蒸炊白鰻淋上冰鎮和風橙醬的「白酌鰻魚佐澄醬」，還有源自江戶時期，蒲燒鰻裹上香濃蛋液的「鰻魚柳川鍋」，另有晚餐限定的「烤鰻魚串」、浸潤鹹甜蒲燒醬汁搭配晶瑩米粒的「鰻丼」，以及外酥內嫩的「炸鰻」。
📍高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳
即日起至9月10日推出鰻魚會席料理，以鰻魚結合台灣在地食材，特製壽司、玉子燒、天婦羅及茶泡飯等美饌。能體驗六種不同的鰻魚料理，補充元氣與體力。
像是開胃菜「鰻魚慕斯牛蒡卷」，是將鰻魚先蒸後烤再磨製成泥，加入柴魚高湯烹煮，搭佐牛蒡、澎湖絲瓜及土佐醋果凍，酸甜開胃。也有保有鰻魚原始清甜風味的「白燒鰻魚壽司」，以白燒鰻佐雪莉醋飯與金桔醋味噌，飽滿明亮的酸度完美襯托白燒鰻的鹹香鮮美。
還有「馬告山椒煮鰻魚玉蒸」、「煙燻鰻卷玉子燒」、「鰻魚磯邊天婦羅」，尤其渡邊料理長還特製「蒲燒鰻魚茶泡飯」，以特製醬汁刷烤肥美鰻魚，色澤微焦金黃，搭配以清酒與柴魚滷製的鰻魚肝，品嚐鰻魚的醬香後再緩緩注入茶湯體驗第二種吃法，蘸取芥末、鹽昆布、櫻花鹽等辛香料享用。餐後還提供當季新鮮水果及甜點，鰻魚套餐每位2,880元加一成服務費，將販售至9月10日。