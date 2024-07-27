李心潔首次導戲「找林嘉欣激戰阮經天」！內幕曝光：一定要找她演
電影《愛情城事》找來20名演員演出10段在城市中關於「愛」的故事，今（27）日舉辦「電影搶先看暨影人座談」，金馬影后李心潔和製作人馬君慈出席映後訪問，李心潔表示一開始在寫故事的時候，就想說「朋友會幫我吧」，想找一個還在婚姻狀態、有孩子的人，就馬上想到李嘉欣，之後也找到阮經天當男主角一起拍攝情慾戲，她表示很佩服兩人在第1天拍攝時，就馬上進入狀態。
記者朱祖儀／台北報導
李心潔在這部電影中，主演一段由張吉安導演主演的故事，和郭書瑤有對手戲，她忍不住驚嘆「瑤瑤真是太厲害了」，雖然對方有舞蹈底子，但還是為了這檔戲特別去練舞，且為了維持體態，一天只吃一餐，對自己的身材管理非常嚴格。隨後李心潔自爆，自己平時完全不忌口，每天一定要吃三餐，且量都很多，也會把白飯吃完，以前演戲因為壓力太大都會暴瘦，還要一天吃5、6餐才行，之前和導演彭順還沒交往時，每次去吃飯，對方也都會幫她點一碗白飯，自豪是吃不胖體質，不過也感嘆現在生完小孩加上年紀，有比年輕時胖一點。
另外，李心潔在另一個短片擔任導演，找來李嘉欣和阮經天上演情慾戲，她坦言剛開始在寫故事的時候，馬上就想到要找李嘉欣來演女主角，雖然笑說這是「刷友情卡」的時刻，但她也強調不是因為和李嘉欣是朋友，才找對方來演，而是真的覺得對方很適合，就是要找李嘉欣來演女主角。她也稱讚2人都很敬業，因為拍攝時間總共只有3天，第1天就要拍情慾戲，且拍了很長的時間，2人在很短的時間內就可以進入狀態，讓她覺得很驚訝。
不過被問到之後是否有可能像恩師張艾嘉一樣，自導自演還自己演唱主題曲？李心潔表示，一開始不可能，應該會好好學習怎麼當導演，想要等導演經驗比較豐富穩定之後，再考慮自導自演。她也說未來可能會考慮拍攝比較長篇的電影，且覺得電影是很特別的媒介和藝術，經常會透過電影去了解和自己不同世界的人，當她要寫一個故事、一個人物的時候，也覺得這些人是很值得被記錄和力挺的。電影《愛情城事》將於8月30日全台上映。