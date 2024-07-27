Epik High在台大開唱「千人狂搖中指」！Tablo看見奇景吐真實心情
南韓Hip-Hop男團Epik High今（27）日在台大1樓開唱，吸引千名觀眾支持，除了精彩歌單，台下也有逗趣畫面，因為Epik High的官方應援棒PARK KYU BONG為「中指造型」，發音又與「Fxxk you棒」相似，當大家揮舞搖擺時，Tablo感到非常自豪又開心。
記者陳雅蘭／台北報導
Epik High由Tablo、DJ Tukutz、Mithra Jin等人組成，於2003年出道，2012年簽給「YG娛樂」，2018年約滿不續約，目前隸屬「OURS Company」和「Endeavor Co.」2間公司，他們的代表作包含《Fan》、《Fly》、《Spoiler》、《空車》、《Lovedrunk》、《Kill This Love》、《Don't Hate Me》等。
Epik High以《PRETTY MUCH》作為開場，講有一口流利英文的Tablo，除了英語對話，也充當成員的翻譯，把DJ Tukutz的韓文問候翻成中文，「我真的愛這裡很多地方，還有好吃的東西，有很多漂亮的人，也有很多很好的人」。
Tablo還表示：「好久不見！我是韓國最可愛的說唱歌手！我可愛嗎？我是Epik High裡最、最、最可愛的人，我真的想死你們！」語言天賦讓台下尖叫連連。
逗趣的是，因為Epik High的應援棒PARK KYU BONG造型為「中指」，當台下盡情揮舞時，Tablo高興大喊：「我看到很多PARK KYU BONG，舉起你們的PARK KYU BONG！我看到很多人在買PARK KYU BONG前會猶豫，但你們要為它感到驕傲，要愛你的手燈，睡覺也要抱著手燈！」台下歌迷聽完後，更加賣力「搖晃中指」，場面超幽默。
Epik High今晚總計帶來26首歌，活動結束前，成員也對於支持他們21年歌迷表達感謝：「非常珍惜High Skool（粉絲名）一起與我們走過音樂旅程的這份心意，我們承諾，會更努力的籌備與創作新作品，把最棒的音樂回饋給大家！」最後送上《Don't Hate Me》結束演唱會。