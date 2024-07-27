TAT／霍華德、卡森斯終於「雙塔」合體！表弟誇魔獸：傳奇人物
TAT亞洲巡迴賽首日賽事，台北野馬以96：83擊敗香港黑龍，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）和「魔獸」霍華德（Dwight Howard）難得在場上合體，這兩位NBA巨星過去都是在場上對抗，如今組成雙塔，對彼此的欣賞又更多了一些，賽後在記者會上也開啟「互誇模式」。
記者黃建霖/臺北報導
卡森斯、霍華德終於聯手 賽後互誇
兩大明星中鋒出現在場上合作，實在是相當難得的畫面，賽後卡森斯表示和霍華德打球很有樂趣，「我年輕時就看過他在場上打球，我是他的粉絲，他是籃球界的傳奇人物。很榮幸和他同場較勁，我從以前就非常尊敬他，在我進NBA時他就已經是巨星。原本有機會在湖人隊和他一起打球，但那時我受傷了，如今在台灣圓夢。他是非常、非常棒的人，沒得到該有的尊重，我真的很榮幸他同常場較勁。」
而霍華德聽到對方的讚美之詞後也回應道，「卡森斯是非常棒的隊友，他很有天分，很多人對他有很多誤解，之所以在場上反應會特別大，只是因為非常想贏球，但他其實是非常棒的球員，他是很棒的人、很棒的隊友、很棒的爸爸，很開心他能回到場上繼續比賽。」
霍華德今天賽後也透露，自己很高興重新回到台灣，自爆自己前一陣子生病，讓他體重足足掉了15磅（約6.8公斤）。「這不過是我一年半來第一場比賽，後面慢慢進入狀況。」