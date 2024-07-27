花蓮女兒牆颱風天墜落！砸死護理師、兒重傷 頂樓確認是違建
凱米颱風襲台，花蓮縣中興路上的美崙飯店員工宿舍，24日不堪大風大雨侵襲，頂加女兒牆墜落，砸中一輛白色轎車，導致坐在車後座的45歲高姓護理師身亡，7歲兒子重傷，目前仍在加護病房接受治療。花蓮縣政府建設處已經進行了現場勘查，確認頂樓磚牆及棚架是違章建築，要求房屋所有權人限期拆除。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮市馬姓男子24日駕車載妻子與7歲兒子，前往中興路一家超商買東西，馬男「車子剛剛停下一秒鐘」，先是頂樓鐵皮被吹落，女兒牆隨即墜落砸中轎車後半部，坐在後座的高姓護理師、7歲兒子慘遭擊中，媽媽當場無呼吸心跳，急救不治，兒子頭部重創昏迷，馬男是社工師，傷重身亡的高姓女子是門諾醫院護理師。
花蓮縣政府建設處長鄧子榆今（27）日表示，花蓮美崙地區中興路超商樓上建物，據了解是飯店業者購入做員工宿舍，經調閱相關執照、既有圖說等資料後，查無合法使用申請，也沒有申請防漏水資訊，初步推測應屬違章使用。
鄧子榆指出，經現場查看很明確是在頂樓既有女兒牆上方增建一段磚牆及鐵皮頂蓬，連同掉落砸中轎車的磚牆都是違建。因颱風強陣風吹毀頂棚，現場被吹得七零八落，看起來沒有特別存放物品，且還有殘落鋼架，已要求房屋所有權人一周內拆除或清理。
至於房屋所有權人將面臨哪些罰則？鄧子榆說，依建築法第77條規範建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，可依建築法第91條處新台幣6萬至30萬以下罰鍰。不過，該案涉及刑事偵查部分，刑事部分先進行，會配合刑事調查，再配合做行政處置。