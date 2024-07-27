奧運停火無望！以色列襲擊加薩中部學校 造成至少30人死亡
全球正因巴黎奧運而歡呼，不過，以色列今（27）日對加薩中部一所學校發動空襲，據加薩官員說法，已造成至少30人死亡、100多人受傷。以色列軍方表示，發動這次攻擊是為了摧毀隱藏在校內的哈馬斯指揮中心。奧運主辦國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾呼籲奧運期間全球停火止戰，但未獲得以巴衝突與俄烏戰爭任一方的承諾，以色列更在奧運開幕式的今天就發動空襲。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，以色列已要求加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的居民撤離，以便以軍在當地展開「強力作戰」。不過今日的空襲目標是位於加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的卡德加（Khadija）學校。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週訪美，會晤了總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及前總統川普（Donald Trump）等華盛頓高層，賀錦麗明確表態要納坦雅胡結束加薩地區的戰爭，稱自己不會對加薩苦難「沉默以對」，川普則痛批賀錦麗的言論「無禮」，稱自己重返白宮後會給中東地區帶來和平。
根據《衛報》報導，巴黎有抗議人士示威，呼籲抵制以色列，揚言要將以色列逐出奧運，指責以色列持續在加薩進行軍事行動違反了傳統的奧林匹克休戰（Olympic Truce）精神。法國外交部長塞茹爾內（Stéphane Séjourné）在本週稍早則已表達了對以色列參加奧運的支持，強調法國十分歡迎以色列代表團。