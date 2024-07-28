今起拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡5折、紅茶23元　全家霜淇淋半價

本周咖啡優惠！7-11美式24元、全家冰磚拿鐵40元　星巴克買一送一

▲本周咖啡優惠出爐，7-11線上寄杯有濃萃美式最低24元喝法；全家冰磚拿鐵平均40元；星巴克買一送一喝到8月11日。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，7-11線上寄杯有濃萃美式最低24元喝法；全家冰磚拿鐵平均40元；星巴克買一送一喝到8月11日。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

巴黎奧運為中華隊加油，熬夜看比賽還要上班，開工咖啡趕緊「催落」。7-11首推線上寄杯優惠，大杯濃萃美式18杯520元，加上自備杯扣5元，單杯最低24元。全家周一限定原價近百元的單品拿鐵，祭出2杯99元，折幅逼近半價。星巴克買一送一天天爽喝，一路喝到8月11日。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（7月28日至8月3日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾英式紅茶買2送1，6.7折（原價35元、特價23元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

▲（圖／7-11提供）
▲門市優惠把握周日最後一天，大杯精品馥芮白買1送1、平均60元。（圖／業者提供）
📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）

▲CITY CAFE大杯以上全品項、現萃茶全品項，第2杯可享半價優惠。（圖／業者提供）
▲CITY CAFE大杯以上全品項、現萃茶全品項，第2杯可享半價優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜7月24日至7月31日
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）

▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，單杯最低24元。（圖／業者提供）
▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，單杯最低24元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜7月24日起至7月28日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

📍APP｜限7月29日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲全家即起冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元開喝。（圖／全家提供）
▲全家周日限定，大杯經典冰磚拿鐵、寒天甘蔗檸檬第二杯10元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至8月10日
◾大杯美式特價35元，7.8折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價45元，8.2折（原價55元）

📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）

▲萊爾富購買咖啡50杯組1，加送愛爾達3個月觀看序號。（圖／業者提供）
▲萊爾富購買咖啡50杯組1，加送愛爾達3個月觀看序號。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜7月27日至7月31日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜7月12日至8月8日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯活動期間每逢周六、周日，大杯咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲全聯活動期間每逢周六、周日，大杯咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜7月26日至7月28日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社3天限定優惠，「大杯經典拿鐵買1送1」。（圖／美廉社提供）
▲美廉社至7月28日前，大杯拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
玩遊戲爽喝星巴克買一送一！即日起至8月9日期間，都有消費者最愛的「SUMMER PARTY 盛夏數位體驗」，玩遊戲就能獲得優惠。兌換期間是獲券日加2天，最後兌換至8月11日，每日兌換時間為11:00至20:00。由於中獎率極高，可用LINE、Facebook、Google登入，三抽幾乎必中，《NOWnews》實測3個帳號，共獲得1張「第二杯半價」、2張「特大杯好友分享」。

📍SUMMER PARTY🏖️盛夏數位體驗（連結點此）

▲有3種登入方式，3抽之下幾乎都能獲得買一送一優惠券。（圖／記者黃韻文攝）
▲有3種登入方式，3抽之下幾乎都能獲得買一送一優惠券。（圖／記者整理）

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