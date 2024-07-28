12星座一周運勢／獅子座「小貴人」出現　天蠍座工作將有強力支援

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本周運勢重點，工作、日常。
這周若是有什麼好機會，要多等一下，不然容易放水流，沒有後續。工作上有大錢的機會，但是沒有那麼快；感情上有好桃花、好看的桃花、極品，但是還不會有機會。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面有合約、簽約機會的話，容易成為空頭支票，自己要當心。工作上小心機會飛了；感情上有閃戀，但是沒有後續發展。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周事情反反覆覆，沒有什麼辦法。工作上不太穩定、事情很多狀況或是卡死；感情上小心關係冷淡下來。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周常常覺得自己狀態不佳，或是感情對象、工作都不符合期待。工作上現在的狀況讓你有點絕望的感覺；感情上現在身邊的對象都不是你想要的。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常。
這周工作方面有點苦無業績的感覺，好在有小貴人出現，你自己的心態也比較鬆散。工作上狀態平平；感情上無心感情。
🟡處女座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢穩定，有好壞都會回穩。工作上狀態算佳，很穩定；感情上單身的現在沒有桃花靠近。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作。
這周需要比較辛苦一點才有好成果，但是結果很不錯。工作上這周有好消息；感情上努力一點會有下一步。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周運勢不錯，有貴人運，或是很順利。工作上有強力支援出現；感情上狀態不是很好。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面會被當成備胎、或是獵豔的對象。工作上小心狀態不佳；感情上自己會很敏感，會有桃花出現。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情、工作方面表面美好，但是不是你想要的。工作上有好東西，但是你很會排斥；感情上現在的感情、對象不是你喜歡的。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面公司、上司、下屬容易出狀況，會讓狀況複雜、黑暗。工作上狀態不佳；感情上沒有感情，要注意自己的形象、給別人的評價。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周工作方面有簽約的機會，好好把握。工作上狀態不錯；感情上目前還沒有桃花。
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