奧運男籃／有信心擊敗美國隊嗎？Bogdanovic拒答：不想給他們動力

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美國男籃和塞爾維亞在熱身賽就交手過，當時前者靠著Stephen Curry攻下24分，終場以105：79大勝塞爾維亞。不過這畢竟非正式比賽，塞爾維亞擁有出色的體型，陣中還有3屆MVP得主Nikola Jokic，實力絕對不容小覷。
《紐約時報》在賽前的一篇報導中指出，外界並不認為塞爾維亞能夠爆冷擊敗美國隊，賠率也說明了這一點。而媒體在問到Bogdanovic是否有信心戰勝強敵時，這位31歲的國家隊老將並沒有上鉤。
能打贏美國嗎？Bogdanovic拒絕回答
「我明白你的意思，但是我不會對此說太多，因為我不想激勵他們。我們當然相信自己，但是我不想給他們額外的動力。」Bogdanovic如此說道。
「我認為他們仍然是奧運參賽隊伍中最好的球隊之一，每個人都清楚這一點，但沒有人會就此舉手投降，並且不努力做出競爭。」Bogdanovic直言所有球隊都會盡最大的努力去跟美國隊對抗，他們球隊當然也是。
《紐約時報》指出，美國隊的對手們對於他們始終保持著高度重視，Bogdanovic直言美國球員很有經驗，知道什麼時候該出全力，「當他們落後南蘇丹15、16分的時候，或者在對陣德國隊稍微落後時，他們是不想輸掉比賽的。你可以看到，只要他們稍微再加把勁兒，再打得更團隊一些，他們就能贏下比賽。 」
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