Energy小巨蛋開唱！柯佳嬿現身挺老公放閃「你的認真堅持最重要」
「最殺舞蹈男團」Energy昨（27）日攻上小巨蛋開唱，兩場台北小巨蛋門票一開賣即秒殺，再度驗證出道22年5人魅力依舊。Energy大嫂團柯佳嬿、謝京穎、Mei也都到場支持，柯佳嬿除了送上花籃笑稱自己是「期間限定迷妹」，事後再度發文放閃坤達：「你的認真努力和堅持到底才是最重要的，好好享受舞台。」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy今明兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，昨天舉辦睽違19年的首場表演，一出場就帥翻全場觀眾，Energy大嫂團柯佳嬿、謝京穎、Mei也都現身支持。柯佳嬿在演出前送上花藍寫著「有什麼比全部團員加起來超過200歲的男團，時隔20年復出還要感人？」還自稱是「期間限定迷妹」放閃老公。
此外，她也在IG曬出彩排時的照片，寫上「得到歌手親送的LED發光手環」，並標註坤達帳號喊話：「你的認真努力和堅持到底才是最重要的，好好享受舞台」，閃瞎一片網友。
阿弟的老婆Mei更是帶著親友團及3個小孩到場力挺支持，事後她在臉書發文感動表示，「太帥了～我的主唱大人～滿滿的感動、無冷場的表演，再一次愛上你。」粉絲也被阿弟的舞台魅力收服，留言大讚，「阿弟唱功就是厲害，唱現場超穩」、「還是唱歌的阿弟最帥，爸爸兩個字的加油看板超讚」、「你老公真的很帥，唱歌真的超好聽。」