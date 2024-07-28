義美冰淇淋買一送一！全家布丁大雪糕15元、7-11棒棒冰買10送10

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義美食品即日起至7月29日，IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋「買一送一」口味任選，酸甜草莓鮮乳、香醇日本靜岡抹茶、濃巧克力還咬得到巧克力碎丁。提醒大家，限盒裝現售（原價300元/4杯盒裝），每人限購2組，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。
📌全家便利商店「買一送一」！布丁大雪糕15元、牛奶雪糕20元
全家便利商店本週康康5優惠，7月28日最後一天開吃不限口味Fami!ce霜淇淋「買一送一」；還有百吉布丁大雪糕也「買一送一」，原價30元換算下來15元就能爽吃一支布丁大雪糕；而全家APP限定隨買跨店取7週年慶，即日起至8月20日，百項商品5折起，其中原價40元的「牧場直送4.0牛奶雪糕」也買一送一，一支只要20元划算衝一波。
📌7-11統一超商：百吉棒棒冰「買10送10」
統一超商7-11替選手加油，7月28日最後一天搶吃百吉棒棒冰「買10送10」，相當於每支13元有找！而且憑icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒/濕紙巾/衛生棉，消費每滿222元折22元、 444元折44元以此類推，單筆折抵上限550元；或滿999折110元。