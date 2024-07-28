美司法部控TikTok嚴重影響國安　「2手段」恐助中國介選

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美國政府今年4月立法要求TikTok位於北京的母公司「字節跳動」（ByteDance）必須與之切割，否則將全面禁止該平台在美國運作。TikTok則已以違反美國憲法第一修正案為由，控告美國政府違憲侵犯言論自由並提起訴訟，本月26日美國司法部（DOJ）終於進行首度反擊。
現在怎麼了：美司法部反擊控告TikTok構成國安
根據《美聯社》報導，檢察官在向聯邦上訴法院提交的法庭書狀當中強調，「TikTok對美國構成的嚴重國家安全威脅是真實的」，因為該應用程式能夠存取大量美國用戶的個人數據，並且主要透過「數據蒐集」、「秘密內容操縱」2種方式替北京當局提供了破壞美國國家安全的手段。
文件當中指出，TikTok與北京母公司字節跳動利用線上多工具管理平台「Lark」，讓兩邊工程師在該平台「零時差」直接對話、下達指令，TikTok員工透過Lark傳送美國用戶的敏感資訊至北京總部，而字節跳動員工有權存取在這個在中國的伺服器，同時也指出該平台讓TikTok、字節跳動可以蒐集用戶內容，包括他們對槍枝管制、墮胎、宗教等敏感議題的意見或心情。
美國司法部也詳細解釋字節跳動擁有TikTok的資訊所有權可能引發的國安危機，例如「一旦中國政府認定美國某次選舉的結果對中方的利益足夠重要」就可能非法干預美國政治，若不針對TikTok設限相當於允許中國政府在重要時刻能使用TikTok發揮最大效用。
另外在「秘密內容操縱」方面上，美國司法部更嚴詞警告，TikTok從1.7億名用戶身上取得的數據包含了使用者的精確位置、觀看習慣和個人私訊，甚至包括本身不用TikTok的用戶其手機聯絡人之數據等，TikTok更「可以且已經」在某些情況下接受北京當局的指示，使演算法受到人工進行祕密內容操縱，決定用戶會閱覽的內容，使中國政府可進一步密地塑造美國用戶接收到的內容，達到其自身的惡意目的、並擴大其行動，破壞美國人對民主的信任並加劇社會分裂。
針對TikTok一再否認向北京當局分享美國用戶數據，並稱美國政府從來就拿不出證據證明該主張，美國司法部則回擊其安全風險性之大，強調在中國長期的地緣政治戰略下，可以於任何適當時機進行事先部署，「美國不需要等到其外國對手採取具體的有害行動時，才對這種威脅做出反應。」
TikTok聲明與未來走向
TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）則發表聲明指出，司法部文件的內容「沒有任何一點能改變憲法站在我們這一邊的事實」，稱TikTok禁令違反美國憲法第一修正案，亦即讓1.7億美國民眾噤聲，「誠如先前所說，美國政府從未提出證據，包括國會通過的法案也違憲」，強調仍有信心在法庭上獲勝。
此次司法部的行動再次突顯了TikTok在美國的處境及其所面臨的嚴峻挑戰，隨著美國政府對TikTok的監管力度加大、美國總統大選之期將至，TikTok如何應對這些法律和政治壓力，將成為未來是否能順利在美國應用程式商店存活的關鍵。