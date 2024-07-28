巴黎奧運／詹皇率美國今日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運男籃／字母哥對飆SGA！狂轟34分無用　希臘79：86不敵希臘

▲2024巴黎奧運男籃項目首日的比賽，加拿大以86：79險勝希臘，希臘「字母哥」Giannis Antetokounmpo和加拿大頭號球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander對飆，但得不到隊友支援，全場拿下34分，還是只能靠球隊落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運男籃項目首日的比賽，加拿大以86：79險勝希臘，希臘「字母哥」Giannis Antetokounmpo和加拿大頭號球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander對飆，但得不到隊友支援，全場拿下34分，還是只能靠球隊落敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃項目首日的比賽，加拿大以86：79險勝希臘，希臘「字母哥」Giannis Antetokounmpo和加拿大頭號球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander對飆，但得不到隊友支援，全場拿下34分，還是只能看著球隊落敗。而另一場賽事方面，法國以78：66逆轉巴西，Victor Wembanyama得到19分9板籃板2助攻4抄截3阻攻，展現全能身手，也幫助地主隊逆轉開胡。

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字母哥獨木難支　希臘不敵加拿大

本場希臘男籃火力不足，進攻端戰術簡單，僅靠Antetokounmpo、Kostas Papanikolaou二人取分。反觀加拿大這邊打得更有系統，得分點也多，雖然希臘末節一度追到勝2分，但關鍵時刻，SGA挺身而出，幫助球隊穩住戰局，拔得頭籌。

Antetokounmpo這一場比賽攻下34分5板2助，看似勝過SGA的21分5籃板7助攻，但籃球不是一個人的比賽，加拿大這邊還有RJ Barrett 得到23分4籃板3助攻，Dillon Brooks得到14分，Jamal Murray砍8分，而希臘這邊則僅有Papanikolaou的17分，雙拳難敵四手。

Wembanyama全面發揮　法國逆轉勝

而另一場比賽，法國男籃與巴西男籃交手，身為地主球隊，法國此役開賽打得有些綁手綁腳，上半場一度落後達12分，但Wembanyama此時挺身而出，率隊追到一個球權差距。易籃再戰後，法國靠著堅強的防守限制對手得分，全場只讓巴西得到66分，最終以78：66獲勝。

Wembanyama繳出全面的19分9籃板2助攻4抄截3阻攻的數據，無愧於「外星人」的稱號，老將Nicolas Batum得到19分5籃板；巴西方面Leonardo Meindl攻下14分，Cristiano Felicio斬獲12分。


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