6都市長「凱米颱風成績單」曝光！陳其邁好感度排第二 冠軍是他
凱米颱風襲台，各縣市都放了2天颱風假，風災遠離後又有豪雨重創中南部地區，六都縣市長在颱風期間表現備受關注。根據台灣議題研究中心（TPOC）網路數據分析，這次六都首長的「颱風成績單」，網路聲量由台中市長盧秀燕（39,031則）居冠，其次為台北市長蔣萬安（6,488則）；網路聲量好感度則是桃園市長張善政（1.27）拿下第一名，其次為高雄市長陳其邁（0.91）。
記者何哲欣／台北報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集本月23日至25日凱米颱風侵襲台灣期間，六都首長與凱米颱風相關的網路輿情聲量表現，在總聲量方面，為了防颱準備，落地美國6個小時就匆忙搭機返台的台中市長盧秀燕拔得頭籌，獲得超過39,031則聲量；其次是台南市長黃偉哲（6,594則）與台北市長蔣萬安（6,488則）難分軒輊；第四名是高雄市長陳其邁（4,783則）與桃園市長張善政（4,778則），以及聲量敬陪末座的新北市長侯友宜（2,217則）。
再從網路聲量好感度（P／N值）觀察六都首長表現，遭到綠營群起圍攻的盧秀燕，其好感度仍有0.71，略略領先被網友灌爆臉書的黃偉哲（0.61）；此次災情最為嚴重的高雄市，陳其邁的網路好感度仍有0.91排名第二，僅次於第一名的桃園市長張善政。
TPOC認為，恐因網友們第一時間把眼神投注在盧秀燕身上，吸去大量曝光，此外，也有支持者在網路上PO高雄「退水」對比照，認為大部分區域的積水已經在短時間內退去，吸引不少網友贊聲，也使得陳其邁的好感度與嚴重災情不成正比。