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LINE一版本8月停止服務！只剩4天快檢查　官方教1招免陷斷訊危機

▲LINE官方統計，台灣LINE整體活躍用戶高達2100萬人，電腦版高達500萬，占全球LINE電腦版戶數的40%，居全球之冠。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE官方統計，台灣LINE整體活躍用戶高達2100萬人，電腦版高達500萬，占全球LINE電腦版戶數的40%，居全球之冠。（圖／翻攝LINE官網）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人真的超愛用LINE！LINE官方曾統計，台灣LINE電腦版用戶高達500萬人，占全球LINE電腦版戶數的40%，居全球之冠。不過，LINE近期緊急發布，8月起將停止電腦版「8.3.0以下版本」的支援服務，斷訊倒數4天，提醒用戶及早更新因應。

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LINE公告宣布，系統將在8月結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務，結束支援後，用戶將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務。若時限內，LINE電腦版用戶沒及時更新到8.4.0以上版本，將無法接受到訊息等，無法繼續使用LINE的服務。

▲LINE電腦版官方預計將關閉LINE 8.3.0以下版本，如果沒有更新恐怕電腦上會收不到訊息。（圖／翻攝官網）
▲LINE電腦版官方預計將關閉LINE 8.3.0以下版本，如果沒有更新恐怕電腦上會收不到訊息。（圖／翻攝官網）
怎麼知道自己使用的LINE電腦版是不是會被斷訊的「8.3.0以下版本」？LINE指出，想要檢查電腦版是何版本，可在主視窗左下角點選「…」（設定），再點選「關於LINE」，就可檢查目前安裝的版本為何。如果想繼續使用LINE電腦版，於官網更新下載應用程式就可以。

●Windows版

桌上左下角「開始」>>點選「設定」>>進入「系統」>>點選「關於」選項，就可查看當前Windows版本。

●Mac

桌面左上方點選「蘋果圖示」>>進到「關於這台Mac」>>在「概覽」頁面查看目前版本。

▲LINE電腦版版本可從「設定」中檢查。（圖／電腦截圖）
▲LINE電腦版版本可從「設定」中檢查。（圖／電腦截圖）

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