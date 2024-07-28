那英《歌手2024》奪冠爆黑箱官方發聲了！本人坦承：敢接受負評
中國選秀節目《歌手2024》26日迎來總決賽，最後由那英打敗了外界看好的外籍歌手香緹摩爾（Chante Moore）、凡希亞（Faouzia）奪下冠軍，而幫唱的歌手迪瑪希（Dimash）在節目中被拍到對凡希亞說：「中國人必須在妳前面」，引發內定爭議。對此，《歌手2024》製作單位回應「肯定真實，無需設防」，那英奪冠時也表示勇於接受負評。
記者薛羽彤／綜合報導
《歌手2024》由那英在總決賽拿下冠軍，之後網路上流傳出一段畫面，迪瑪希在後台講話時疑似忘記關掉麥克風，他用氣音跟凡希亞說：「They said, It must be Chinese before you.（他們說，中國人必須在妳前面。）」而凡希亞聽完後則是冷靜的回了一個「OK」，似乎對於節目的安排沒有太意外。
《歌手2024》陷入黑箱爭議，製作單位事後也發文，「77天漫長的打量，我們感謝人群發出的聲響，它讓人篤定——真實，本就是一種立場。肯定真實，無需設防。音樂騙不了人，音樂不能騙人。」疑似在回應網路上的爭議。
對於黑箱傳言，迪瑪希昨（27）日下午澄清，當時是被邀請跟凡希亞邀約一起表演，不過迪瑪希無法答應這個邀請，因為製作單位說要中國歌手與凡希亞合作，並還原當時自己說的話：「They said, must be a Chinese singer for you.（他們說必須是中國歌手和妳合作）」反駁網路上的謠言。
而那英拿下冠軍後受訪時表示，奪冠後一定會有很多負評，「你敢不敢接受？我敢。」她表示比賽的心路歷程只有她自己知道，「我要感謝我自己，也要感謝在座的每位歌手。」