奧運男籃／Wembanyama成長中　法國主帥：不懂球的以為他已是喬丹

我是廣告 請繼續往下閱讀
「懂球的人會明白，Wembanyama才20歲；但那些喜歡體育，但平時不怎麼看球的人，他們會覺得Wembanyama現在就已經是Jordan了。」Collet賽前話說得直白，言下之意就是Wembanyama還有進步空間，不用去刻意將他吹上天，反而會給他的成長帶來不必要的壓力。
Collet認為Wembanyama畢竟是新人，還會有新人常見的問題，比如說面對奧運這樣大型綜合運動會，他在比賽前三天都很緊張，「所以我們散步聊天，隊內其他人也都嘗試幫助他。他很成熟，每天都在進步。」
享受在家鄉打球 Wembanyama：球迷加油聲鼓舞我
Wembanyama不世出的天賦讓他在全球都受到矚目，很多人將他與LeBron James、Jordan等巨星年輕時期相比，無形中加諸給他很多壓力，不過這位20歲的球星目前看起來應對的很好。
這一屆奧運，法國男籃希望能為地主留下金牌，這代表他們必須要擊敗美國等強敵，雖然是相當不容易的任務，Wembanyama稱家鄉球迷期望很高，但球迷熱烈的加油感很棒。「我從沒經歷過這種情況——全場有2萬7千人為我們加油，為我加油。這給了我極大的鼓舞，太棒了。別低估觀眾們的助威，尤其是主場觀眾。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。