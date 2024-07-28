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奧運男籃／Wembanyama成長中　法國主帥：不懂球的以為他已是喬丹

▲法國隊主帥Vincent Collet受訪時爆料Victor Wembanyama奧運賽前很緊張，而且他其實才20歲，暗示一些不懂球的人不該將他視作Michael Jordan（喬丹），過分去吹捧他。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國隊主帥Vincent Collet受訪時爆料Victor Wembanyama奧運賽前很緊張，而且他其實才20歲，暗示一些不懂球的人不該將他視作Michael Jordan（喬丹），過分去吹捧他。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運男籃小組賽開打，作為地主隊，法國男籃頂住壓力以78：66擊敗巴西，拿下首勝。這場比賽超級新星Victor Wembanyama全場砍下19分9籃板4抄截3阻攻，數據相當全面。不過法國隊主帥Vincent Collet受訪時爆料Wembanyama賽前很緊張，而且他其實才20歲，暗示一些不懂球的人不該將他視作Michael Jordan（喬丹），過分去吹捧他。

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法國教練：不懂球的人現在就將Wembanyama當作喬丹

「懂球的人會明白，Wembanyama才20歲；但那些喜歡體育，但平時不怎麼看球的人，他們會覺得Wembanyama現在就已經是Jordan了。」Collet賽前話說得直白，言下之意就是Wembanyama還有進步空間，不用去刻意將他吹上天，反而會給他的成長帶來不必要的壓力。

Collet認為Wembanyama畢竟是新人，還會有新人常見的問題，比如說面對奧運這樣大型綜合運動會，他在比賽前三天都很緊張，「所以我們散步聊天，隊內其他人也都嘗試幫助他。他很成熟，每天都在進步。」

享受在家鄉打球　Wembanyama：球迷加油聲鼓舞我

Wembanyama不世出的天賦讓他在全球都受到矚目，很多人將他與LeBron James、Jordan等巨星年輕時期相比，無形中加諸給他很多壓力，不過這位20歲的球星目前看起來應對的很好。

這一屆奧運，法國男籃希望能為地主留下金牌，這代表他們必須要擊敗美國等強敵，雖然是相當不容易的任務，Wembanyama稱家鄉球迷期望很高，但球迷熱烈的加油感很棒。「我從沒經歷過這種情況——全場有2萬7千人為我們加油，為我加油。這給了我極大的鼓舞，太棒了。別低估觀眾們的助威，尤其是主場觀眾。」


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