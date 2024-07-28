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奧運柔道／永山龍樹賽後拒絕握手遭噓！坦言：或許這不符柔道精神

▲巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，被視為是奪金熱門之一的日本好手永山龍樹，最終卻在8強賽上意外遭西班牙好手擊敗，無緣奪下金牌。賽後針對爭議判決他也做出抗議行動，並拒絕與對手握手致意，也遭到現場觀眾不少噓聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，被視為是奪金熱門之一的日本好手永山龍樹，最終卻在8強賽上意外遭西班牙好手擊敗，無緣奪下金牌。賽後針對爭議判決他也做出抗議行動，並拒絕與對手握手致意，也遭到現場觀眾不少噓聲。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運柔道男子60公斤級賽事，被視為是奪金熱門之一的日本好手永山龍樹，在8強戰上意外敗給西班牙Francisco Garrigos，因而落到敗部，雖然最終接連擊敗我國好手楊勇緯以及土耳其好手奪下銅牌，但對於這樣的結果他則顯得不大滿意。而永山龍樹在8強戰上因爭議判決落敗，更是讓他罕見動怒，賽後拒絕與對手握手致意，也遭到現場觀眾不少噓聲伺候，對此永山受訪時則坦言，「這確實或許有點不符合柔道的精神。」

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永山龍樹出生自北海道　4歲就開始練柔道

現年28歲的日本柔道好手永山龍樹，是出生自北海道的好手，4歲時就開始練習柔道，過去也曾在世界柔道錦標賽上2度奪銅。而永山生涯對戰本屆奧運柔道男子60公斤級頭號種子、我國好手楊勇緯則是沒有輸過，取得4勝0敗的戰績，也被視為是本屆巴黎奧運奪金大熱門之一。

8強戰出現爭議判決　永山被裁判判定昏倒

而昨日在8強戰上，永山龍樹對上去年世錦賽金牌、來自西班牙的好手Francisco Garrigos時，兩人在場上以寢技互相糾纏，只見永山被對手用勒住脖子後，裁判做出等待手勢，但Garrigos並未收手，永山經過6秒後倒在地上，裁判當時認為他已昏厥無法比賽，判對手一本勝。

最終永山龍樹個人雖然收獲銅牌，但8強戰落敗的結果顯然讓他相當難以接受，當時他被宣判落敗後，訝異與無奈之情全寫在臉上，隨後更是站在場上不願理會對手，也向裁判進行抗議，甚至久久不願離開賽場，也遭到現場觀眾不少噓聲伺候。

對此永山的教練鈴木桂治，賽後也向裁判進行抗議，他指出國際柔道對於柔道精神的要求非常嚴格，裁判做出「等待」動作，對手卻還持續勒住永山，這樣的情況並不合理，日本網友在網路上同樣替他抱不平，並紛紛直言這次判決是嚴重誤判。

永山龍樹賽後則表示，這樣的抗議動作或許不符合柔道精神，但是他是為了表明自己的想法，「或許當下自己的抗議行動，並不符合柔道精神，但我還是需要向裁判表明自己的想法。畢竟很多親朋好友大老遠來到現場為我加油，我不希望就這樣空手而歸，因此得要據理力爭。」


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