老唐牛肉麵「2個月虧2000萬」！吳宗憲電爆鹿希派　台北店現況曝

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鹿希派則解釋，自己台南台北兩邊跑，分身乏術，所以委託朋友代辦台中店開幕事宜，因此才延遲，當場遭吳宗憲揭穿：「你分身乏術？請問你沒有領薪水嗎？你找代辦，那我以後百年身後事，你是不是也要找人代辦？」
鹿希派則連忙澄清自己一定會先把所有事情做好，也補充說台北店未來會加入脫口秀或歌唱跳舞表演節目，讓客人來可以邊吃牛肉麵邊看表演。至於台南店開幕至今每月營業額多少？鹿希派則表示不方便透露，但每天客人都大排長龍。
老唐牛肉麵全盛13家分店 記者實際試吃！仍是完美牛肉麵
老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址靠近台南火車站，是許多台南學生經常造訪的牛肉麵店，全盛時期全台包含台北、台中店曾有13間分店，前年傳出最後的總店也將停業，後來由吳宗憲買下，並交給鹿希派經營。
《NOWnews今日新聞》美食線記者曾實際前往重新開幕的老唐牛肉麵台南店，等待約35分鐘才吃到，當年這碗牛肉麵強調是使用牛骨與10多種中藥材熬12小時以上，牛肉則是選用牛腩製作，並宣稱製作工序需耗費16小時才完成。
而重新開張的老唐牛肉麵，僅賣一味牛肉麵售價180元，加上四樣小菜，每碟皆是40元。實際享用，浮著些許紅油的湯頭喝起來果真有著濃郁的中藥材香氣，混合醬香與甘醇味，是屬於南部偏甜一些的滋味，且有微微辛辣後韻，喝起來富有層次且不易膩口，牛肉塊咬起來柔嫩而不過於肥腴，麵條更是完整保留不過爛、略保留咬勁的質地，這碗麵就算易主也依舊迷人。
老唐牛肉麵台北店在大安區 裝修至8月31日！想吃再等等
吳宗憲曾在臉書分享「老唐牛肉麵 台北無聊店」，該店位址是大安區敦化南路一段巷弄「無聊咖啡」，吳宗憲推薦說：「感受一下一個湯18小時才能端出來給你！」
而根據Google評價，老唐牛肉麵台北店目前正在整修中，預計整修時間將至8月31日，吃過的饕客留下評論「價格合理的牛肉麵是紅燒口味的，蒜蓉醬很香，覺得什麼都可以沾。唯一的缺點就是湯其實蠻少的，一口湯一口麵吃到後面都沒湯了」，想在台北吃到道地老唐牛肉麵，得再等等了。