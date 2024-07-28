饗食天堂、果然匯遇到勁敵了！這間630元水準太高　老饕吃過上癮

老唐牛肉麵「2個月虧2000萬」！吳宗憲電爆鹿希派　台北店現況曝

▲吳宗憲昨出席一日店長，分享老唐牛肉麵現況，不滿兒子鹿希派拖延，導致台北、台中兩店遲未開幕，損失2000萬元。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多、容易文創提供）
▲吳宗憲昨出席一日店長，分享老唐牛肉麵現況，不滿兒子鹿希派拖延，導致台北、台中兩店遲未開幕，損失2000萬元。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多、容易文創提供）

記者徐銘穗/綜合報導

綜藝天王吳宗憲不忍童年回憶好味道的「老唐牛肉麵」歇業，砸4000萬元買下，台南店已在今年4月原址重新開幕，還計畫開台中、台北店。不過，吳宗憲昨（27）和兒子鹿希派等人出席一日店長活動，透露台中、台中兩店進度，直言2個月損失2000萬元，當場電爆鹿希派。

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吳宗憲受訪透露，稍早才在家庭聚會中罵完鹿希派，「台中店交給他多久了？說一個月內要開幕還在裝修，然後台北店什麼時候不選？選在暑假兩個月裝修，一個月營業額4、500萬耶！」意指台北、台中兩店因為空窗兩個月裝修無法做生意，單店單月營業額最高500萬，2個月下來2店算算最高損失2000萬元。

▲老唐牛肉麵引排隊人潮。（圖/記者葉盛耀攝）
▲綜藝天王吳宗憲重金買下童年回憶的「老唐牛肉麵」，台南店今年4月原址重新開幕，吸引排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
鹿希派則解釋，自己台南台北兩邊跑，分身乏術，所以委託朋友代辦台中店開幕事宜，因此才延遲，當場遭吳宗憲揭穿：「你分身乏術？請問你沒有領薪水嗎？你找代辦，那我以後百年身後事，你是不是也要找人代辦？」

鹿希派則連忙澄清自己一定會先把所有事情做好，也補充說台北店未來會加入脫口秀或歌唱跳舞表演節目，讓客人來可以邊吃牛肉麵邊看表演。至於台南店開幕至今每月營業額多少？鹿希派則表示不方便透露，但每天客人都大排長龍。

老唐牛肉麵全盛13家分店　記者實際試吃！仍是完美牛肉麵

老唐牛肉麵在台南營業了50幾年，因為店址靠近台南火車站，是許多台南學生經常造訪的牛肉麵店，全盛時期全台包含台北、台中店曾有13間分店，前年傳出最後的總店也將停業，後來由吳宗憲買下，並交給鹿希派經營。

《NOWnews今日新聞》美食線記者曾實際前往重新開幕的老唐牛肉麵台南店，等待約35分鐘才吃到，當年這碗牛肉麵強調是使用牛骨與10多種中藥材熬12小時以上，牛肉則是選用牛腩製作，並宣稱製作工序需耗費16小時才完成。

▲老唐牛肉麵屬於重口味派系，湯濃肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲老唐牛肉麵屬於重口味派系，湯濃肉香。（圖／記者葉盛耀攝）
而重新開張的老唐牛肉麵，僅賣一味牛肉麵售價180元，加上四樣小菜，每碟皆是40元。實際享用，浮著些許紅油的湯頭喝起來果真有著濃郁的中藥材香氣，混合醬香與甘醇味，是屬於南部偏甜一些的滋味，且有微微辛辣後韻，喝起來富有層次且不易膩口，牛肉塊咬起來柔嫩而不過於肥腴，麵條更是完整保留不過爛、略保留咬勁的質地，這碗麵就算易主也依舊迷人。

老唐牛肉麵台北店在大安區　裝修至8月31日！想吃再等等

吳宗憲曾在臉書分享「老唐牛肉麵 台北無聊店」，該店位址是大安區敦化南路一段巷弄「無聊咖啡」，吳宗憲推薦說：「感受一下一個湯18小時才能端出來給你！」

而根據Google評價，老唐牛肉麵台北店目前正在整修中，預計整修時間將至8月31日，吃過的饕客留下評論「價格合理的牛肉麵是紅燒口味的，蒜蓉醬很香，覺得什麼都可以沾。唯一的缺點就是湯其實蠻少的，一口湯一口麵吃到後面都沒湯了」，想在台北吃到道地老唐牛肉麵，得再等等了。
 


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