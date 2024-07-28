嘻小瓜跳三振舞挨轟！遭批「還愛蹭子瑜熱度」他怒反擊：要怎麼蹭
藝人嘻小瓜擁有精湛的舞藝，還曾是韓國女團TWICE台灣籍成員周子瑜的舞蹈老師。近日韓國啦啦隊李珠珢來台大跳「三振舞」爆紅，連嘻小瓜也跟風在澳門大跳三振舞，卻被網友狠酸在蹭熱度，「蹭熱度你最會，什麼紅什麼蹭，還很愛蹭子瑜熱度。」對此，嘻小瓜反擊曝心聲，「每次都要說蹭子瑜熱度！今天她如果討厭我，她就不會跟我見面，就不會理我，也不會跟我拍照，請問我要怎麼蹭！」
記者薛羽彤／綜合報導
嘻小瓜近日到澳門旅遊，他在臉書上發出一段影片，寫上「小三八來到大三巴就是要跳三振舞」，他在大三巴牌坊前跳三振舞，沒想到卻引來酸民回應「蹭熱度你最會，什麼紅什麼蹭，還很愛蹭子瑜熱度。」由於嘻小瓜曾是周子瑜的舞蹈老師，常因此登上新聞版面，引來不少酸民批評，而這次網友莫名扯到周子瑜，嘻小瓜也不忍了怒回：「笑死，每個人都在拍，你不要來蹭我熱度好嗎？還有眉毛記得不要畫太粗唷，心美人才美！對了，子瑜熱度你也可以蹭呀，住在韓國，還蹭不到嗎？」
事後嘻小瓜曬出他與網友的對話截圖，在Threads上抒發心聲，「不管我做什麼，都會被人罵蹭熱度，但這個社會到底誰沒有蹭熱度，難道要等一切風潮過了才去做嗎？」他也針對酸民說他蹭周子瑜熱度一事回應，「重點每次都要說蹭子瑜熱度！今天她如果討厭我，她就不會跟我見面，就不會理我，也不會跟我拍照，請問我要怎麼蹭！」與周子瑜有交情的陶晶瑩，也底下留言安慰嘻小瓜「沒關係啦。」
事實上，嘻小瓜曾擔任周子瑜的舞蹈老師，師徒至今仍保持聯絡，周子瑜有回台時兩人會一起聚會，嘻小瓜也曾飛去韓國朝聖TWICE演唱會。兩人真摯的友誼眾人有目共睹，但只要嘻小瓜發周子瑜的合照，就會挨轟蹭熱度，這次跳三振舞又莫名被罵，他感嘆表示「親愛的朋友們，我還是比較疑惑跳三振舞也要被說蹭熱度這一個重點好了。不然提到子瑜又上新聞，我又要被酸民說蹭熱度，壓力好大呀！」